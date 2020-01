Alejandro Rojas Díaz-Durán pedirá a Tribunal Electoral sancionar a Polevnsky por no entregar padrón de Morena

Alejandro Rojas Días-Durán, aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, dio a conocer que solicitará este miércoles al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictar medidas cautelares y sancionar a Yeidckol Polevnsky por el incumplimiento de entregar un padrón confiable, lo cual podría concluir en su destitución.

El suplente de Ricardo Monreal en el Senado informó, además, que pedirá al Tribunal fijar un plazo para emitir la convocatoria para elegir a todos los dirigentes de Morena.

Refirió que ayer concluyó el plazo que el TEPJF dio a Morena y su dirigencia para cumplir la sentencia de entregar el padrón completo y confiable conforme al artículo 38 transitorio del estatuto del instituto político y credencializar a todos los militantes del partido para emitir la convocatoria para elecciones.

Sin embargo, acotó, ante la imposibilidad jurídica y material por el incumplimiento de esta sentencia queda abierta la puerta -como dicta la propia resolución que ganó en la impugnación cuando se echó a bajo en Congreso Nacional- para convocar a elecciones por encuestas de todos sus dirigentes a nivel de comité municipal, estatal y el Comité Ejecutivo Nacional.

Esta convocatoria debería publicarse, conforme al estatuto, con 90 días de anticipación.

“Le vamos a solicitar al Tribunal que ya dicte medidas cautelares y sancione a Yeidckol Polevnsky y a la dirigencia por omisión e incumplimiento, incluso puede a destituirla porque está utilizando jurídicamente al TEPJF en su propio beneficio con alguna jurisprudencia que no corresponde a lo que ha acontecido en Morena.

“Máxime que ahora ya existe un Congreso Nacional que también tiene que ser validado por la autoridad electoral, tanto por el INE como por el TEPJF, sí es que lo declarasen válido. Pero hay una alta probabilidad de que no lo declaren válido”, explicó.

Para Rojas Díaz-Durán, la única salida jurídica, como lo sugirió desde el principio el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que se elija a la dirigencia por encuestas a través de fórmulas, porque no existe la posibilidad de elegir por consejos distritales, ya que no hay padrón y, sin padrón, no puede haber convocatoria.

Puso énfasis en que la elección del nuevo dirigente por encuesta ya es legal, válido y estatutariamente es correcto.

Consideró que la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia podrán convocar a un Congreso Nacional Extraordinario, después de elegir a las dirigencias, para que se presenten fórmulas y definir a los órganos restantes del partido.