Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, da positivo a COVID-19

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció este jueves que dio positivo a la prueba de COVID-19.

"Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden", escribió en Twitter.

Entre los gobernadores del país que han tenido la enfermedad causada por el SARS-COV-2 se encuentran el de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, el de Querétaro, Francisco Domínguez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

La Secretaría de Salud informó el miércoles que ya son 129 mil 987 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México.

Además, los casos confirmados ascendieron a un millón 479 mil 835, detalló Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud.

Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 76 mil 101.

Te puede interesar:

Valor diario de la UMA, base para calcular multas, sube a 89.62 pesos para 2021

Esquivel y Heath: estas son las razones por las que votaron a favor de recortar tasa de interés de Banxico