Alejandro Murat es galardonado con el 'Global Democracy Award'

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, fue nombrado ganador del premio 'Global Democracy Award 2019', galardón certificado por The Washington Academy of Political Arts & Sciences (The WAPAS) y otorgado a personajes destacados que promueven los derechos humanos y la libertad a nivel mundial.

Para recibir la estatuilla, acudió Pedro Matar, coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno estatal, quien aclaró que Oaxaca ahora es parte importante en el mundo por esta labor humanitaria y política.

Este reconocimiento forma parte de los 'The Napolitans', galardones otorgados a líderes, candidatos e investigadores destacados en consultoría política.

La convocatoria para obtener dicho reconocimiento se extiende a 21 países alrededor del mundo.