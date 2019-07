Alejandro Moreno ve a la política como negocio, no como servicio: Pagés

Beatriz Pagés, exmilitante del PRI, señaló que Alejandro Moreno, quien compite para obtener la dirigencia nacional de dicho partido, ve a la política como un negocio y no como un servicio.

“No me gusta lo que, todo mundo sabe, que es un candidato del Gobierno en turno. No me gusta que ve la política como un negocio, no como un servicio. Lo que no me gusta de él es lo que han denunciado los actuales contendientes y otras gentes, la cantidad de dinero que puso a disposición de esta contienda. No sabemos de dónde provienen estos recursos públicos”, señaló.

En entrevista con Adela Micha para En EF y Por Adela, de El Financiero Bloomberg, la exdiputada federal señaló este miércoles que es importante hacer una distinción entre el PRI como institución y los priistas.

Al respecto, criticó a “esa cúpula, esos grupos que en un momento dado se apoderaron del partido, que lo mantienen como rehén desde hace un buen rato, y que son los que han hecho lo necesario para imponer a un candidato, que es Alejandro Moreno, 'Alito', un candidato que incluso se ha señalado por los propios contendientes que participan a la presidencia del partido a ser una imposición, a ser por lo menos con el que simpatiza el presidente de la República”.

Al ser cuestionada sobre el futuro del partido, Pagés dijo que, si se continúa por este camino, el partido desaparecerá. “Así sí va a desaparecer el PRI”, afirmó.

En el programa, puntualizó que el Revolucionario Institucional está perdiendo una oportunidad única para volver a la vida, ya que no se está consolidando como una oposición desinteresada. Al contrario, sostuvo que se están entregando al Gobierno federal.

“El PRI, en este momento, puede no tener votos pero lo que sí tiene es una estructura muy importante, instituciones muy importantes. Porque se trataría de entregarle la CTM, CNC, campesinos, obreros, burócratas (al Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador)”, indicó.

Respecto a la "entrega” que asegura el PRI está realizando al Gobierno federal, sostuvo que las señales fueron perceptibles desde el proceso electoral del 2018.

“Lo que nosotros vimos también desde partido que ni el PRI ni nadie hizo nada para cuando menos llevar equilibrio al congreso y tampoco al resto de los estados. Es decir, fue un partido que dijo 'vamos a entregar todo a López Obrador y a Morena'. A mí me parece que ahí fue cuando empezaron a sonar las alarmas”, apuntó.

La exmilitante priista explicó que el problema de dicha entrega es lo que iba a ocurrir con el equilibrio de poderes frente a un proyecto político que “desde hace 20 años hemos visto tiene orejas, cola, pies de autoritarismo, de hegemonía absoluta”.

“Cuando vemos que a partir del primero de julio se instala un proyecto político, en mi opinión, evidentemente autoritario, con vías en convertirse en una autocracia, por no decir que en una tiranía, y yo no voy a ser cómplice de eso”, continuó.

Pagés puntualizó que, ante ello, es necesario que se haga caso a la advertencia ya que se pueden ver los primeros pasos de la construcción de un sistema orientado hacia esa dirección. Como ejemplo, mencionó las reformas constitucionales que, consideró, responden a un solo hombre, y destacó el caso de la reforma electoral.

“Esa reforma electoral apunta a dos cosas fundamentales, a anular los órganos autónomos electorales, principalmente el INE, a desaparecer a los 'INE's' estatales, y yo te diría que a ir debilitando la posibilidad de que haya elecciones cada determinado tiempo. Es decir, se trata de la concentración”, señaló.

Acusó ante ello que se está tratando de concentrar toda la decisión electoral a manos del presidente de la República.