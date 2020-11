Alejandra Reynoso y Damián Zepeda, senadores del PAN, dan positivo a COVID-19

Los panistas Alejandra Reynoso y Damián Zepeda dieron positivo a la prueba de COVID-19, informaron este miércoles.

"Afortunadamente me siento bien, con síntomas leves. Seguiré trabajando desde casa hasta cumplir la cuarentena, siguiendo todas las recomendaciones médicas. ¡Cuídense mucho!", señaló Reynoso en su cuenta de Twitter.

En la misma red social, Zepeda indicó que se mantendrá en aislamiento.

"Ayer me realicé la prueba semanal preventiva de COVID para asistir a las sesiones del @senadomexicano y me informan en este momento que salió positiva. No tengo ningún síntoma pero de inmediato atenderé instrucciones de los doctores y procederé al aislamiento. Espero estén bien", puntualizó.

