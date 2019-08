Alejandra Barrales y Juan Zepeda renuncian al PRD

Los integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales y Juan Zepeda, anunciaron este martes su renuncia al partido.

Su decisión la dieron a conocer a través de una carta en redes sociales.

"Una virtud de la democracia es la diversidad del pensamiento y el respeto a todas las ideas, por esa razón en estos días hay quienes están viendo en el PRD los cimientos para construir una nueva propuesta política, algunos se opondrán a ello, nosotros en esta disyuntiva hemos decidido cerrar nuestro ciclo en el PRD, siempre agradecidos con quienes confiaron en nosotros y nos apoyaron en todo momento", se lee en la misiva.

Más tarde, en entrevista para Grupo Fórmula, Zepeda explicó su salida del grupo.

"Creemos que hemos cumplido y hemos cumplido como los buenos; en cualquier trinchera que nos pusieron, siempre salimos a dar gran batalla defendiendo los principios y postulados del PRD. ¿Por qué ahora? Por la gran gratitud que le tenemos al PRD y porque estamos convencidos de que siempre estuvimos luchando porque las nuevas generaciones, rostros y cuadros tuvieran oportunidad. Creemos que es la coyuntura ideal", puntualizó.

Acerca de su posible incorporación a otro partido, Zepeda negó tener una decisión al respecto.

"Solamente hemos decidido cerrar este ciclo. No voy a negar que tenemos buenos amigos en todos los partidos (...) sí me han buscado de manera informal prácticamente todos los partidos (...). Sin embargo, no he tomado una decisión. Ahorita es irnos bien; hay que cerrar el ciclo", aseguró.

Dentro del PRD, Barrales se desempeñó como su líder nacional (2016-2017) y, posteriormente, fue su abanderada para contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2018.

En el caso de Zepeda, fue presidente municipal de Nezahualcóyotl (2013-2015) de la mano de ese partido. Además, lo representó al aspirar a la gubernatura del Estado de México en los comicios de 2017.