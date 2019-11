Alcaldes protestan y cierran salón de sesiones de San Lázaro

Alrededor de 400 presidentes municipales se dispusieron a tomar este jueves el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, ante la falta de una respuesta de la mayoría de Morena a sus demandas de más recursos para los municipios.

Los alcaldes -que se encontraban en uno de los auditorios del Palacio Legislativo de San Lázaro en un diálogo público con legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública- no encontraron respuestas a sus peticiones y buscaron entrar por la fuerza al salón de plenos, donde los legisladores se encontraban listos para reiniciar la sesión que ayer dejaron inconclusa.

Luego de que elementos de seguridad cerraran todos los accesos, los alcaldes coparon las entradas, empujaron las puertas de madera y de cristal y se apostaron en el lugar.

El coordinador de Morena, Mario Delgado, instruyó de inmediato a sus legisladores a abandonar el salón porque -gritó- "¡nos quieren tomar de rehenes!". Al instante, los diputados de todos los partidos recogieron sus cosas y corrieron hacia las puertas de salida de emergencia y alcanzaron a salir.

Aunque los alcaldes pertenecen a diversos partidos, la mayoría son de Morena, y dijeron que permanecerán en San Lázaro o que volverán desde el lunes y se quedarán hasta el viernes 15, fecha límite legal para la aprobación del Presupuesto.

"¡Aún soy de Morena, hasta este momento todavía soy de Morena, pero estoy decepcionado!", exclamó Juan Pedro Cruz, alcalde de Tlahuelilpan -donde una explosión de un ducto de Pemex causó más de 100 muertos.

Varios de los alcaldes que tomaron la palabra exigieron al presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, hacer valer la independencia del Poder Legislativo del Ejecutivo y modificar el Proyecto de Presupuesto.

"El Presidente López Obrador dijo en su campaña que ya no habría borregos ni acarreados, pero si no nos dan respuestas pensaré que el mayor rebaño está aquí, en el Legislativo y no hace falta mencionar quién es el pastor", recalcó el alcalde de Tlahuelilpan.