Alcaldes de Morelos protestan por recorte presupuestal de mil mdp

Alcaldes y síndicos de Morelos se manifestaron en las instalaciones del Congreso local, para exigir a los diputados que no se recorte el presupuesto de 2020, pues con el retiro del impuesto adicional que fue avalado por la federación se perderán más de mil millones de pesos a nivel local.

Lo anterior, consideran, provocaría la quiebra de las finanzas en las comunas y crisis de servicios públicos grave.

“No venimos a pelear, ni venimos a lanzar consignas en contra de los diputados, venimos a pedir ser escuchados, venimos a luchar por esos recursos que se requieren en sus comunidades, en sus escuelas, en sus clubes deportivos, en aquellos lugares en donde no hay centros de salud", dijo Sergio Livera Chavarría, presidente municipal de Totolapan.

"Por eso queremos que esta manifestación sea pacifica, con el ánimo de alcanzar los acuerdos y los consensos necesarios para nuestra ciudadanía”, agregó.

Los ediles llegaron desde las 8:00 horas a la avenida Gándara con apoyo de grupos de ciudadanos que vitorearon “no más impuestos”.

Ahí, pidieron que dieran inicio a la sesión en la que los diputados de la LIV legislatura deberán aprobar el presupuesto 2020 y cerrar el periodo ordinario, pero además para que den una solución que permita hacer frente a la crisis que se avecina por el retiro del impuesto adicional.

En días pasados, los diputados plantearon a los alcaldes que hagan una mayor recaudación del impuesto predial pero sin aumentarlo, pues eso dañaría el bolsillo de los ciudadanos. Por lo qué la diputada presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Alejandra Flores informó que analizaban proyectos para detener el impacto negativo.

Los ediles que se manifestaron hoy, pertenecen a los municipios de Temixco, Xochitepec, Emiliano Zapata, Yautepec, Puente de Ixtla, Coatlán del Río, Totolapan, Cuautla, Zacualpan, Tetecala, Jonacatepec, Zacatepec, Ayala, Mazatepec y los síndicos son de Jojutla, Hueyapan y Tlayacapan.

“Queremos que la ciudadanía esté enterada que los presidentes municipales, no queremos aumentar impuestos ni crear nuevos, no estamos aquí para eso, estamos para buscar el retorno de un recurso que es de los municipios”, expresó el vocero de los alcaldes, Sergio Livera.

Reiteraron que es necesario el respeto a las leyes de ingresos que presentaron ante la comisión de Hacienda del Congreso del Estado, ante la anulación del ramo 23 y la falta de apoyos federales para infraestructura.

Los ediles han planteado no retirarse del bloqueo hasta no ser escuchados y con una solución, pues varios ayuntamientos presentan amenazas de destitución por el tema de laudos, otros más tienen deudas que no han podido reducir, así como también carecen de recursos para tener servicios públicos eficientes.

Más tarde, arribó el presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán con el respaldo de grupos de motociclistas para sumarse a la protesta de ciudadanos y alcaldes que estaban en los alrededores del Congreso Estatal. Rrecriminó que si bien esta legislatura se redujo a diferencia de las anteriores, también debería haber un ahorro en el legislativo.

“Es necesario que quede claro que no estamos pidiendo que haya más impuestos o subir los impuestos, no, estamos peleando recursos que le han quitado a los municipios. Si hay acuerdos entre diputados y el Ejecutivo, que se queden a un lado2, indicó.

Asimismo, la Asociación 'Gustavo Salgado' se sumó a la protesta de alcaldes, pero con consignas en contra de los diputados, cuando los ediles habían expresado que no buscaban confrontarse con los legisladores.

Entonces de las 11:00 horas, los alcaldes pidieron a sus acompañantes, que se replegaran para permitir el paso de los vehículos de los diputados y poder iniciar la sesión y el diálogo, pero advirtieron que no se retirarán hasta que exista solución.