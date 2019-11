Alcalde en Veracruz 'cierra' municipio ante operativo del Ejército y seguridad estatal

TLALIXCOYAN, Ver.-El Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llegaron al municipio de Tlalixcoyan para tomar el control de la policía municipal.

Ante ello, el alcalde Agustín Lagunes Álvarez ordenó que la cabecera municipal fuera cerrada con vehículos oficiales, por lo que la ciudadanía no puede entrar ni salir.

Lo anterior ocurre después de que hace unos días un policía municipal presuntamente asesinara a un compañero con su arma de cargo, en un accidente.

El presidente municipal se negó a responder sobre este caso, solo comentó que consideran que las acciones del Ejército y de la SSP vulneran la autonomía del municipio.

Señaló que los policías municipales no cuentan con la acreditación de confianza necesaria, motivo por el cual buscan hacerse de control en el municipio.

"Viene Fuerza Civil y quieren llevar a todos nuestros policías municipales, (...) están violando nuestros derechos, somos un municipio", aseveró.

Actualmente los elementos castrenses y los integrantes de la Fuerza Civil, agrupamiento élite de la SSP se encuentran patrullando el municipio.

Mientras que los policías municipales están sentados en el parque central, frente al palacio municipal a la espera de órdenes.

Ante los bloqueos ordenados por el alcalde, la población se mostró molesta pues algunos no pudieron llegar a sus citas médicas o lugares de trabajo.

"No me dejan pasar y yo tengo ahorita cita en el ISSSTE con el cirujano, yo no veo correcto que afecten a terceros, (...) no me deja salir, a mi me dijeron que el presidente fue el que ordenó cerrar los accesos al pueblo", indicó uno de los ciudadanos.

Asimismo otra queja de los habitantes fue que la inseguridad ha ido a la alza y que la seguridad local ha sido incapaz de hacer algo al respecto.

Según relataron bajó anonimato que los robos y extorsiones se han disparado en los últimos meses.