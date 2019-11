Alcalde de Ciudad Valles, San Luis Potosí, comprará 15 camionetas 'Cybertruck' de Tesla

El alcalde del municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, Adrián Esper Cárdenas, informó este viernes que apartó 15 camionetas Cybertruck, de Tesla.

En conferencia de prensa, indicó que separó diez unidades de dos motores y cinco de tres motores, por lo cual se pagó 30 mil pesos.

Explicó que las unidades se usarán para patrullas, pipas de agua y remolques de basura.

El precio del vehículo angular, que tiene una cubierta de acero inoxidable, comienza en 39 mil 900 dólares y vendrá en tres variantes (Tracción trasera con un solo motor, Tracción en las cuatro ruedas con doble motor y tracción en las cuatro ruedas trimotor).

Los clientes pueden ordenar la camioneta con un depósito de 2 mil pesos, aunque la producción “se acerca a fines de 2021”, indica Tesla en su sitio web.

“Independientemente de que el costo pueda ser un poco alto, el beneficio es recuperable (…) pero no solo eso, el beneficio de estos vehículos en cuestión de lo que pueden llegar a hacer es ilimitado, porque si tu ahorita tienes los limitantes de la movilidad, del diésel, gasolina, ya no los vas a tener, ya no hay justificación para que una patrulla no esté dando sus rondines, una pipa no llegue a dar solución de agua a un ejido, ya no hay justificación del límite del recurso”, dijo el presidente municipal.

El funcionario dijo que lo bueno de estas camionetas es que son contra golpes, blindaje, "se puede decir que es un tanque de guerra. Tienes seguro de fallas. El mantenimiento es cero para estos vehículos. Si te sale malo ahí está la garantía”.

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, presentó la semana pasada en Hawthorne, California a Cybertruck, una nueva camioneta eléctrica.

Pero, después de una introducción inspirada en Blade Runner, Musk hizo que el veterano diseñador jefe de Tesla, Franz von Holzhausen, golpeara el exterior de acero de la camioneta con un mazo para demostrar su resistencia ante abolladuras.

Pero la segunda demostración, el “vidrio blindado de Tesla”, marcó el verdadero tropiezo del espectáculo: Von Holzhausen rompió involuntariamente dos ventanas de la camioneta con una bola metálica, haciendo que Musk gritara“Oh, Dios mío”.

El hashtag #cybertruck rápidamente comenzó a ser tendencia en Twitter a medida que los clientes potenciales comenzaban a compartir sus puntos de vista sobre el diseño futurista y el incidente de la ventana.

En tanto, el fin de semana, Musk aseguró que Tesla ha recibido 146 mil pedidos de su nueva camioneta eléctrica.

El CEO de Tesla comentó en un tuit que el 17 por ciento de los pedidos del Cybertruck con forma de cuña son para el modelo monomotor, 42 por ciento para el bimotor y 41 por ciento para el trimotor.

Con información de Bloomberg y AP