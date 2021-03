'Al sororo rugir del amor': La Reinota se convirtió en un símbolo de inspiración para las mujeres tras #8M

Lila, como aparece en Twitter, y cuyo nombre es Helleng, se convirtió en un símbolo de inspiración, sororidad, cuidado y amor para las mujeres por su papel en la marcha del #8M2021.

Durante las protestas y manifestaciones que se realizaban en la plancha del Zócalo capitalino, elementos de la policía aventaron una bomba de gas pimienta hacia las manifestantes, y 'La Reinota', como fue bautizada en redes, no dudó ni un solo segundo para ir tras ella, tomarla, correr y enviarla de regreso al otro lado de las vallas.

"No te caigas, no lo tires, no te tropieces, suelta esto, o sea traía un garrafón que era importante, pero en ese momento ya no lo necesitaba, tenía que concentrarme y ponerme bien, bien, bien la meta de aventarlo y de regresarlo", relató 'La Reinota' a Animal MX.

"Hermanas! Que diver ha sido el día de hoy. Hice paro y traté d no interactuar pero de verdad mi corazón se llena con todos los comentarios que he visto. Mi prometido estaba muy tenso por los comentarios gordofobicos y el hate a mi condición física pero la verdad MeValen", escribió el 9M a través de su cuenta de Twitter, y agregó que fue "un gusto" haber regresado el gas a los policías, que "claramente tenían la orden de atacarnos de esa manera".

Desde el martes, 'La Reinota' ha recibido decenas de homenajes en ilustraciones y menciones, que han dado la vuelta al mundo, compartidas por colectivas y usuarios en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, luego de su acción durante la protesta para cuidar al grupo de mujeres que se encontraba a su alrededor, mismas que corrieron al ver la bomba caer.

"Ella sí me representa, en esta cuenta le rezamos a la Reinota; te miro, te observo, te analizo, te respeto; tremenda diosa; Mi madre me dio la vida pero #LaReinota me dio las ganas de luchar por vivirla", fueron algunos de los mensajes publicados.

Durante la marcha del #8M2021 se registraron diversas represiones, en varios puntos del primer cuadro de la Ciudad de México, en contra de las mujeres que alzaron la voz contra la violencia de género en el país.

Según un reporte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 'Todos los Derechos para Todas y Todos' (Red TDT), publicado este jueves, integrantes de la policía de la Ciudad de México usaron diversos artefactos para reprimir y violar derechos humanos en las marchas del 8 de marzo.

@LilaCizas gracias por ser tan valiente, por tomar coraje en ese momento!! Me inspiraste en hacerte este dibujo espero te guste #8M #feminismo #LaReinota pic.twitter.com/WDF4LKJAtU — ✨litlle shu✨commission open ???? (@shuvia7) March 11, 2021

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital utilizaron cohetones, gases lacrimógenos u otras sustancias irritantes, balas de goma, piedras, tubos y granadas de gas pimienta, denunció la Red TDT en el reporte.

La Red TDT, conformada por 86 organizaciones de 23 estados de la República, destacó también el uso de inhibidores de drones de la empresa china Hikvision.

"Estas acciones estaban encaminadas a intimidar, hostigar y generar un entorno de miedo que inhibe el ejercicio del derecho a la protesta", indicó.

Las autoridades de la CDMX han negado la utilización de gases lacrimógenos o cualquier sustancia irritante, pero la Red TDT explicó que se tienen documentadas las acciones por parte de la policía.

POR FAVOR MIREN A ESTA REINOTA

ellas si me representan???????????? pic.twitter.com/893lEbVA29 — buff baby (@buffbaabyy) March 9, 2021

Te podría interesar:

#8M2021: represión, consignas y unión... esto fue lo que pasó en la marcha feminista en CDMX

Tras el 8M... Así fue como el feminismo cambió mi vida