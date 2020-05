Al Hospital Ángeles puede ir el más pobre de los pobres para recibir atención: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó este viernes que los hospitales privados pueden atender, en el marco de la pandemia de COVID-19, a personas de bajos recursos gracias al acuerdo que firmaron con el Gobierno federal.

“Al Hospital Ángeles puede ir el más pobre de los pobres. Siempre y cuando su padecimiento esté en los servicios que puedan prestar estos hospitales privados, que es algo que les agradecemos mucho a los dueños, directivos de estos hospitales privados. Porque así sumamos camas, sumamos 3,400 camas adicionales de estos hospitales privados”, dijo el mandatario en la conferencia mañanera.

López Obrador dijo que por costumbre o por inhibición hay personas que no acuden a estos hospitales; sin embargo, llamó a que de ser necesario acudan a recibir atención.

“¡Cómo voy a ir al hospital Médica Sur si no tengo para pagar el servicio! Porque no está informado, no hemos informado lo suficiente para que pueda ir y sea atendido. Y están siendo atendidos muy bien, de manera muy fraterna todos los que lo necesitan”.

El acuerdo entre los hospitales privados y el Gobierno comenzó el pasado 23 de abril y refiere que para la cobertura de los costos, las instituciones de salud percibirán una tarifa idéntica a la que cobran IMSS e ISSSTE en sus esquemas de intercambio de pacientes con cargo a los prestadores de servicios de salud de los sectores público y social, por lo que los derechohabientes no tendrán que pagar estudios ni tratamientos.

En este convenio están 146 hospitales adheridos, presentes en 27 entidades de la República, y brindarán servicios en los siguientes casos: atención de partos, embarazo y puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, así como endoscopías.

La intención es que los hospitales públicos liberen espacio para la atención de casos de COVID-19. En este sentido, en los siguientes días se espera que se llegue al pico de los casos confirmados en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana. Según cálculos matemáticos presentados por el Gobierno, el 6 de mayo se espera el momento cumbre y a partir de ahí comenzaría a bajar la curva.

“Por eso decidimos hoy informar sobre las camas y los hospitales porque, si vemos la gráfica, estos días son más difíciles, estos días por venir. Y queremos que tengamos comunicación constante, permanente”, dijo López Obrador.