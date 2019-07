Ajuste de tarifas de transporte permitirá mejorar el servicio, afirma Alfaro

El ajuste a la tarifa en el Tren Eléctrico y Macrobús a 9.50 pesos permitirá que mejoren los servicios del transporte público de la ciudad y que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) no colapse financieramente, ya que está operando en números rojos, afirmó el Gobernador del Estado Enrique Alfaro en un video emitido en sus redes sociales.

Bajo el principio de una transformación real del transporte público en un servicio de calidad y no en un negocio que solapó corruptelas y abusos de gobiernos pasados, el Gobierno de Jalisco dio cumplimiento a un ajuste ya aprobado por la anterior administración de 9.50 pesos -únicamente- en la tarifa del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) y el Macrobús, y no de manera generalizada como se ha venido difundiendo, aclaró Alfaro Ramírez.

“No se vale engañar diciendo que subimos el costo de todo el transporte en general, la tarifa de 9.50 se aprobó antes de que nosotros fuéramos gobierno y se aprobó con criterios técnicos por el comité de validación en agosto de 2018, con la participación de universidades, sociedad civil y cámaras empresariales. Esta tarifa (que con la entrada en operación del modelo ruta-empresa) solo podrán aplicarla los transportistas que demuestren su compromiso con la calidad del servicio; la calidad no es negociable y vigilaremos que este principio se cumpla cabalmente”, enfatizó Alfaro Ramírez.

Añadió que el tema de la tarifa es parte central de la reestructuración del transporte y que “el gobierno irresponsable y corrupto que tuvo Jalisco apenas el año pasado, congeló el ajuste de las tarifas con el sólo propósito de ganar votos, decidieron permitir que la calidad del transporte decayera a pedazos con tal de no asumir el costo de una decisión que debió tomarse hace años. Se dedicaron a hacer negocios con la compra de camiones y sistemas de prepago, con las nuevas concesiones y con todo lo que estaba a su alcance, al cabo qué importaba, mientras no se tocara la tarifa la gente no se daría cuenta”.

En un mensaje dirigido a los jaliscienses, el mandatario estatal explicó que el ajuste a la tarifa del transporte público se hará efectiva una vez que el concesionario haya cumplido con todos los requerimientos que establece el modelo ruta-empresa.

El Gobernador recordó que hace seis años, cuando se manifestó en contra de un incremento a la tarifa del transporte público y para lo cual consiguió un amparo, no se contaban con elementos que justificaran el alza del servicio.

“Vale la pena recordar que cuando nos pronunciamos ante esta alza y logramos el amparo que acabo de mencionar, hace seis años, los precios del diésel eran 46 por ciento más bajos, los de las gasolinas 58 por ciento y el tren eléctrico pagaba menos de la mitad por la energía eléctrica, por eso no había motivos de pensar en un incremento. Seis años después el servicio sigue operando con la misma tarifa, aún y cuando el precio de los combustibles y todos los insumos para echar a andar las unidades se dispararon”.

“¿Por qué tuvimos que ajustar la tarifa del tren eléctrico y del Macrobús? Simplemente porque si no lo hacemos SITEUR va a colapsar financieramente y el sistema terminaría por dejar de operar. Todos sabemos que este sistema, aún con sus problemas, brinda un servicio de calidad, pero que ha ido cayendo en los últimos tiempos, eso es lo que estamos corrigiendo”, detalló el titular del Ejecutivo estatal.

También afirmó que para gobernar bien en ocasiones es necesario tomar decisiones no siempre son aplaudidas, pero que siempre tomarán en cuenta el efecto que tendrá en los ciudadanos, incentivando apoyos u opciones que aminoren los impactos.

“¿A quién le puede gustar tomar estas decisiones? A mí por supuesto que no, pero yo no estoy acostumbrado a hacerme pato y dejar que el de atrás apague la luz. Esta decisión no podía aplazarse, pero también soy consciente de la difícil situación económica en la que se encuentra la enorme mayoría de los usuarios. Por eso, en una decisión histórica, el sector privado, los sindicatos y el gobierno hicimos un pacto para mitigar el efecto del ajuste de la tarifa en el transporte.”

Asimismo, consideró que si se demanda un mejor servicio de transporte tiene que tener un costo adicional, pero que nunca permitiría cobrar más por un servicio que no mejora, advirtiendo que si no hay mejoras en la calidad, no habrá aumento.

Ejemplificó que una de las formas en la que sus adversarios políticos, en una búsqueda desesperada de votos, han intentado ensuciar el proyecto de la Refundación y su imagen, ha sido a través del engaño, la mentira y la provocación.

“Ellos que convocan a manifestaciones y marchas, podrían mejor exigirles a sus diputados federales que cumplan con su compromiso de bajarle el precio de la electricidad, el diésel y la gasolina si de verdad quieren bajarle el costo al transporte público, al final ellos, unos y otros, están en una búsqueda desesperada de votos, yo no, cada quien que le haga lo que le toca. Les sugiero no perder su tiempo, no gasten su tiempo, no gasten millones de pesos en campañas de redes basadas en mentiras, no tiren su dinero para aceitar algunos medios de comunicación igual de corruptos que ustedes para que hagan lo que han hecho durante años conmigo sin ningún éxito”.

Sobre los señalamientos de que se reprime el derecho a la manifestación, el mandatario jalisciense dijo que en Jalisco se respeta y se alienta el derecho de expresar libremente las ideas, siempre exigido del respeto a los derechos de quienes legítimamente disciernen con el gobierno.

“En Jalisco no se tolera el vandalismo y la violencia como forma de expresión política. A lo largo de mi vida he atendido muchas manifestaciones, creo en el derecho de la gente a expresarse y en la obligación del gobierno de escuchar. Como ejemplo, basta decir que solamente en dos días se dieron tres manifestaciones sobre este tema sin ningún tipo de problema ni de obstáculos por parte del gobierno, pero lo que sucedió en una estación del tren ligero, igual que hace unos meses en Casa Jalisco, cuando rompieron a patadas una puerta, no es una manifestación sino una provocación, y si tienen alguna duda, nada más explíquenme por qué los que rompieron la puerta y los que vandalizaron la estación y golpearon a los policías, son exactamente los mismo sujetos”.

Agregó en las imágenes de las recientes manifestaciones se puede apreciar a jóvenes usando pasamontañas rompiendo los controles de ingreso de la estación y agrediendo a los policías “y eso, perdón, no es una manifestación. No me gusta el uso de la violencia por parte de nadie y menos de la policía, pero ante una agresión directa, ellos tienen que hacer efectivo el legitimó uso de la fuerza para detenerlos y garantizar la seguridad de quienes acuden a una manifestación, concluyó el mandatario.

Recogen empresarios jaliscienses las primeras tarjetas de transporte para respaldar a sus trabajadores

Ante el anuncio de la actualización de la tarifa del Sistema Siteur y como parte del acuerdo voluntario para mejorar la movilidad del Estado entre el Gobierno de Jalisco y la iniciativa privada, el viernes pasado, un grupo de empresarios asistió a las instalaciones del Sistema de Tren Eléctrico Urbano para realizar la compra de tarjetas electrónicas de prepago. Esta visita cumple con la finalidad de que las empresas apoyen a los trabajadores ante este ajuste, ya que la tarifa no había sido actualizada desde hace seis años.

Los empresarios que forman parte de la Cámara de Comercio de Guadalajara fueron acompañados por el Director del SITEUR, Rolando Valle, y por el Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán.

Las empresas en tener el primer acercamiento fueron Diseño de Cartón, D’Paul, Officenter y Pastelería Marisa.