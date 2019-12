Aideé, alumna del CCH Oriente, murió por bala perdida de arma robada de la policía : peritaje

Los peritajes finales confirmaron que Aideé Mendoza Jerónimo, estudiante del CCH Oriente de la UNAM, murió el 29 de abril pasado por una bala perdida disparada dentro del plantel con la pistola Glock calibre 9mm robada a un policía de la Ciudad de México.

Ernestina Godoy, recién electa como fiscal General de la Ciudad de México, dijo que hay un detenido por el robo de la pistola usada en el crimen, sin embargo, dicha persona no ha podido ser vinculada a la muerte de Aideé por falta de pruebas.

"Efectivamente está dentro de las instalaciones del CCH, todo esto la familia lo saben, no quisimos salir en su momento porque yo quería salir diciendo que hay un detenido, efectivamente hay un detenido acusado de robo de una pistola 9mm de una bala que mató a Abigail, lo detuvimos, cateamos su casa, pero no pudimos vincularlo con el homicidio", aseguró.

Advirtió que la Procuraduría hizo sin éxito una campaña de acercamiento con el personal y estudiantes del CCH en un afán de determinar si el detenido fue visto en el interior del plantel el día y a la hora en que Aideé murió.

"Es una persona que estaba alrededor de la escuela, era 'dealer', tenemos videos donde él está asaltando a algunos carros de Bimbo, está imputado también por eso, entonces todo mundo decía que era probable que sí hubiera estado ahí, no está cerrada la carpeta, pero no tengo hasta ahora manera de hacerle la imputación", agregó Godoy.

Insistió en que 15 trabajadores de la UNAM que estuvieron en el CCH el día de los hechos vieron al detenido, a través de la cámara de gesell, y no lo identificaron. "No lo reconocieron, nadie hizo la imputación y no lo hemos podido vincular por el homicidio de Aideé" .

En entrevista, la fiscal explicó que desde la Máxima Casa de Estudios hubo dudas sobre los peritajes originales por lo que se hizo una mesa de trabajo en la que participaron doctores premiados de la UNAM.

Puntualizó, que aunado al peritaje de la procuraduría hubo otro elaborado por especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y un tercero por parte de peritos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los tres fue coincidentes entre sí, agregó Godoy.

"Fue un muy buen trabajo por parte de peritos de la Procuraduría, como por especialistas del Politécnico, con equipo muy moderno, que terminaron coincidiendo, hubo diferencia de centímetros realmente, ni siquiera grandes distancias", precisó.

Aideé Mendoza Jerónimo murió el 29 de abril cuando una bala la alcanzó mientras se encontraba en su salón de clases, en el Edificio P del CCH Oriente. En los días siguientes surgieron múltiples especulaciones sobre el origen de la bala y los motivo del hecho.

Este martes se reveló la versión final, la cual, dijo la ahora fiscal Ernestina Godoy, será presentada en días próximos con gráficas animadas.