Ahorita difícilmente tengo para comer, prácticamente vivo al día: Vicente Fox

El expresidente Vicente Fox indicó que actualmente vive al día y tiene dificultades para conseguir para comer, y añadió que todo su dinero lo metió a las fundaciones que tiene junto con Marta Sahagún.

Al ser cuestionado por CNN sobre si salió de la Presidencia de México "dos o tres veces más rico de como llegó", Fox respondió que se ha ganado lo que tiene gracias a su trabajo y apoyado en la herencia que su padre le dejó a él y a sus hermanos.

"Ahorita difícilmente tengo para comer. Yo no lo he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo (...) Aquí no hay riqueza ni dinero escondido y cualquiera que le busque no lo va a encontrar . Yo vivo prácticamente al día", señaló el exmandatario en entrevista con CNN en Español.

Fox recalcó que el dinero que ha conseguido por las conferencias que da se fue a sus fundaciones, las cuales han cerrado momentáneamente por el COVID-19, pero destacó que se le sigue pagando la nómina a todos los empleados, quienes trabajan de forma remota.