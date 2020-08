Como en 'pago por evento', me interesa mucho ver el video entregado por Lozoya: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este viernes que sí le gustaría ver el video que entregó el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, a la Fiscalía General de la República (FGR).

Al ser cuestionado sobre si ya lo había visto respondió que no, pero que sí quisiera hacerlo.

"No (lo he visto), pero sí me gustaría verlo, ahora sí que es como 'pago por evento', sí me gustaría verlo porque hay que poner al descubierto toda la corrupción, eso ayuda mucho, eso sí me interesa", apuntó.

López Obrador añadió que no es nada más castigar a los corruptos, sino también buscar que este tipo de casos no se repitan debido al daño que causan.

El pasado 11 de agosto, Lozoya presentó denuncias en las que ligó a Enrique Peña Nieto, expresidente, y su secretario de Estado, Luis Videgaray, en el caso Odebrecht.

Lozoya indicó en su denuncia que Peña Nieto y Videgaray le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores y a un secretario de Finanzas de un partido político. Después de esto, se entregó una cantidad superior a los 200 millones de pesos para dirigirlos a la reforma electoral a través de un enlace.

"Sobre estas afirmaciones que él hace, (Lozoya) ha señalado cuatro testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias: en primer lugar, las ratificaciones; después, la presencia de los testigos; el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video", dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero en el momento.