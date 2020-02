Ahora resulta que los conservadores se volvieron feministas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó este viernes a las agrupaciones feministas vigilar que "los conservadores" no se apropien las manifestaciones recientes que han realizado por la violencia de género y los feminicidios.

"Que se manifiesten las mujeres, tienen todo su derecho y son libres de hacerlo. Nuestro Gobierno garantiza el derecho a disentir y a manifestación. Nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores se volvieron feministas", dijo en su conferencia de prensa desde Baja California Sur.

El mandatario criticó a los conservadores que, en años anteriores, estaban a favor de castigar protestas como las hechas por educadores que se opusieron a la aplicación de la reforma educativa en el sexenio previo.

"¿Cuántas maestras y maestros fueron cesados porque se opusieron a la reforma? ¿Qué decían los conservadores? Que estaba muy bien porque los maestros eran unos alborotadores, que no trabajaban", recriminó.

López Obrador aseguró que la administración federal garantiza la absoluta libertad de estas manifestaciones.

"No somos iguales (a gobiernos anteriores), no somos autoritarios y no reprimimos", agregó.