Advierten padres de niños con cáncer amparos y movilizaciones si se agudiza desabasto de medicinas

Padres de niños con cáncer advirtieron que si la situación del desabasto de medicamento se agudiza y no hay respuesta del gobierno federal van por tres rutas: diálogo con el gobierno, que no vamos a dejar, pero al mismo tiempo seguiremos la ruta jurídica y también iniciaremos movilizaciones en todo el país, sin descartar también la opción de visas humanitarias.

Entrevistados al llegar a la Secretaría de Gobernación, donde sostienen una reunión con el subsecretario Ricardo Peralta y representantes de la Secretaría de Salud, los padres informaron que iniciarán las movilizaciones y continuarán los amparos, porque las autoridades no han cumplido con el abasto de medicinas que prometieron en la reunión de la semana pasada.

Israel Rivas informó que al momento van 105 amparos en contra del Instituto de Salud para el Binestar (Insabi), en todo el país: 60 en Nuevo León, 40 en Veracruz y cinco en la Ciudad de México.

“Si esto se agudiza, de mi parte yo comenzaré a pedir visas humanitarias. Adiós México, tristemente pero no voy a dejar que mi hija se muera y no voy a dejar que a mi hija le dejen de dar los medicamentos. Si a mí me dicen que vaya a bailar desnudo a Chalma lo hago, lo que sea necesario”, dijo.

Por su parte el señor, Emanuel García, de Baja California, advirtió que la toma de la Garita en Tijuana está latente porque las autoridades no han cumplido con el abasto. “Con que cara yo hago un compromiso de que va a haber medicamento y no lo hay, es una burla. Venimos por un sí o sí y la toma de la garita será el domingo a más tardar, por lo que ese es el plazo que tienen para cumplir”, dijo.