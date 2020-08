Advierte el PRI que no aceptará 'migajas' y quiere la Presidencia de la Cámara de Diputados

Después de un largo silencio, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, levantó hoy la voz ante las estrategias del PT de arrebatarle el turno en la Presidencia de la Mesa Directiva del Palacio Legislativo, y advirtió que su partido “no aceptará migajas”.

Ante un posible acuerdo con la mayoría de Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM, de que pudieran presidir la Cámara baja seis meses y seis meses el PT, el jefe de la bancada tricolor afirmó que su partido “no aceptará migajas: o presidimos el año completo de trabajo parlamentario o no presidimos. La dignidad y el honor está por encima de cualquier cargo”.

Al inaugurar la V Reunión Plenaria de sus diputados, el priista expuso que “hemos hecho lo necesario y más para que nuestro partido presida la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en este tercer año de trabajo parlamentario” y que “que por ley nos corresponde”.

Lamentó que el caso de Emilio Lozoya y la definición del nuevo dirigente de Morena “han influido de manera directa en esta definición”. Por el primer caso, “les ha dado un discurso de odio, de descalificación hacia nuestra organización partidaria, injustamente, porque se equivocan las personas, no las instituciones. Pero este discurso ha encontrado terreno fértil en la ya de por sí disímbola confrontada conformación de Morena”.

“Y por otro lado, la definición del Tribunal acelera la salida de Mario Delgado de la Coordinación y de la Junta de Coordinación Política. No necesitamos ser sabios ni inteligentes para darnos cuenta que los tiempos indican que a mediados del mes de septiembre habrá de haber ya una definición en este sentido en la encuesta y en las personas que habrán de participar, y Mario Delgado está arriba en los números”, estimó.

“Lo único cierto hasta este momento, es que para presidir la Mesa Directiva se requiere ser la tercera fuerza política, y hoy, 27 de agosto, a las 11 con 9 minutos, la tercera fuerza política somos nosotros. Lo cierto también es que para presidir la Mesa Directiva se requieren las dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados, y eso acontecerá el próximo 31 de agosto a partir de las cinco de la tarde”, precisó.

“Lo único cierto es que a nosotros, como grupo parlamentario, no nos espantan con el ´petate del muerto´, que ya tengo tantos, que ya vienen otros tantos, que ya compramos tantos más, que ya tenemos guardados pero no los queremos dar a conocer otro bonche, que ya se me fue un tanto y al final no hay ningún tanto. Hoy seguimos siendo la tercera fuerza política”, sostuvo.