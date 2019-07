Adversarios y dispersos atoran la negociación entre Policía Federal y Gobierno: Durazo

El involucramiento de adversarios políticos y representantes dispersos dificultan la negociación entre la Policía Federal (PF) y el Gobierno, informó este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

"Hay varios grupos (de representantes), está muy dispersa la representación, esta dispersión dificulta el diálogo y la negociación", detalló el funcionario en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

Durazo agregó que existen intereses políticos aprovechándose de esta inconformidad de los policías federales.

"Se están mezclado intereses de diferente tipo, que viendo esta inconformidad, en algunos casos legitima, aprovechan para darle complejidad al problema", detalló.

Rechazó que él no puso sobre la mesa de negociación con la Policía Federal el nombre del expresidente Felipe Calderón y que fue uno de los representantes de dicha corporación quien lo hizo.

"El nombre de Felipe Calderón no lo puse sobre la mesa, lo puso uno de los autodenominados representantes de uno de los tantos grupos representantes en la mesa de negociación de hoy.

"Esta persona señaló que para ellos sería un honor que el expresidente Felipe Calderón fuera el líder de la organización sindical policial que pretenden organizar", agregó.

Sin embargo, consideró que esto sí habla del involucramiento de Calderón Hinojosa en las protestas de los policías federales: "esto habla o bien de la cercanía, de la simpatía y hasta del involucramiento del expresidente en el tema".

Este jueves, más temprano, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que los elementos de la PF que protestan por la forma en la que serán incorporados a la Guardia Nacional pidieron al expresidente Felipe Calderón como representante sindical.

También señaló que quienes ahora son solidarios con la Policía Federal no hicieron en su tiempo lo que les correspondía, pues de otra manera esta corporación de seguridad no hubiera sido abandonada y no habría sido necesario crear la Guardia Nacional.

Luego de que funcionarios y expresidentes, como Felipe Calderón, han opinado y “se han rasgado las vestiduras” respecto a las protestas de policías federales, Durazo Montaño puntualizó que “todo mundo se queja”, pero que la corporación requiere de elementos con un nivel alto de preparación que sólo tiene la disciplina militar.

El expresidente Felipe Calderón dijo este jueves, mediante un video publicado en Instagram, que pese a que algunos policías federales lo mencionaron como su posible representante sindical, no puede aceptar la oferta ya que más que beneficiarles les perjudicaría.