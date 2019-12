Adrián LeBarón pide a CNDH vigilar cada arresto por masacre para evitar 'chivos expiatorios'

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe vigilar cada detención que se haga por el caso de la masacre de nueve miembros de la familia LeBarón para evitar que se presenten a "chivos expiatorios" como responsables, pidió este martes Adrián LeBarón.

"En el combate a la violencia, no podemos dejar que paguen justos por pecadores. Es imperativo que la Comisión esté al tanto de cada arresto o privación de la libertad que se haga. No puede haber tortura ni 'chivos expiatorios'; todo debe ser transparente", pidió en una conferencia convocada por Emilio Álvarez Icaza en las instalaciones del Senado.

Miembros de la familia LeBarón fueron recibidos ayer en la Cámara alta por los senadores sin partido Emilio Álvarez Icaza, Lilly Téllez, de Morena, y Josefina Vázquez Mota y Martha Cecilia Márquez, del PAN.

Adrián remarcó que sobre todo la nueva titular de la CNDH debe estar pendiente del actuar de las fuerzas policíacas en la investigación por dicho asesinato.

Allí, Adrián LeBarón solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estar “vigilante”. “No puede haber tortura, no puede haber chivos expiatorios, todo debe ser transparente, de cara a nosotros, los ciudadanos; todo México debe estar vigilante de que lo que hagan las fuerzas policiacas y militares. Pero especialmente la nueva comisionada de derechos humanos y en segundo lugar, ustedes, Congreso”.

En un comunicado, la familia LeBarón dijo haber alcanzado acuerdos con el presidente López Obrador, entre ellos que cumpla con su obligación de detener a todos los responsables de la masacre de tres mujeres y seis niños, el 4 de noviembre, en Bavispe, Sonora.

Explicaron que el mandatario se comprometió a llegar “hasta las últimas consecuencias”. Los LeBarón pidieron que no sólo presenten a algunos sospechosos, sino que termine la investigación hasta saber quién y por qué ordenó el ataque.

“Así debería ser con cualquier asesinato en México. Eso es lo que cualquier presidente nos debe garantizar”, agregaron.

Este martes, Julián LeBarón mencionó que, si se comprueba que los detenidos por su supuesta participación en la masacre de su familia son inocentes, estarán de su lado.

"Tengo amigos en Janos que me hablaron ayer y me dijeron 'oye, pues los chavos que se llevaron no son delincuentes'. Yo los conozco; no tenemos amistad larga, pero sí los conozco, uno fue el comisariado ejidal. Es lo que dicen ellos, que son inocentes, y nosotros estamos diciendo que vamos a estar del lado de ellos si son 'chivos expiatorios', pero si tienen las pruebas. Eso de tener presuntos culpables, yo creo que somos enemigos mortales de la sospecha porque es lo que nos tiene donde estamos", afirmó en entrevista para Grupo Fórmula.

El fin de semana, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló la detención de más implicados en el homicidio de tres mujeres y seis niños, integrantes de las familias LeBarón y Langford, el 4 de noviembre en Bavispe, Sonora.

Entre los arrestados se encuentra Mario 'H', 'El Mayo', jefe de plaza de la organización criminal 'La Línea', en Janos, Chihuahua.

No hay que ignorar la 'lotería de la muerte' que existe en México

Adrián LeBarón agradeció además la cobertura de los medios de comunicación para el caso.

"Cualquier crimen que se cometa en México debe recibir el mismo tipo de atención y movilización que estamos recibiendo las familias Miller, Johnson, LeBarón y Langford. La justicia no puede ser selectiva (...) Cualquier mexicano que muera por un acto criminal merece la misma atención", apuntó.

Adrián pidió no ignorar el alto nivel de inseguridad que existe en México y pidió más acciones para solucionar el problema.

"Lo peor que podemos hacer es esconderla o ignorarla. Es como una 'lotería de la muerte' cada día en la calle: ¿te tocó o no te tocó? ¿Te la sacaste o no te la sacaste?", puntualizó.