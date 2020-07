Acusan que Fiscalía de Baja California favorece a gasera tras accidente

La Fiscalía General de Baja California ha favorecido a la empresa gasera Baja Gas & Oil por encima de las víctimas de un accidente que dejó como resultado una persona muerta, denunció Rodolfo Martínez, chofer de la pipa de Baja Gas que se volcó en las inmediaciones del crucero de la Cinco y Diez el 27 de abril pasado en Tijuana.

El operador de la pesada unidad que evitó una tragedia al arriesgar su vida y volcarse cuando se quedó sin frenos, afirmó que las autoridades inclinaron la balanza a favor de la empresa y en detrimento suyo, sin considerar las pruebas que ha brindado a la autoridad.

“El juez ordenó que se llegara a un acuerdo en justicia alternativa con los afectados y dejándome a mí como responsable de todos los cargos e imputaciones del accidente. Sigo siendo procesado y no podré conseguir trabajo en otro lado, porque se me responsabiliza a mí, y a la empresa no se le ejerció acción penal. No se investigaron las causas del accidente y la complicidad de la fiscal María de los Ángeles Castellanos Burruel, quien sigue laborando impunemente en la Fiscalía y no se le investigó para nada, porque entregó la pipa a la empresa, que fue parte de la escena del crimen”, afirmó.

El operador de la pipa recordó que las malas condiciones mecánicas y la falta de mantenimiento ocasionaron el día del accidente que fallaran los frenos del vehículo, una pipa con más de 40 toneladas de gas, mientras descendía por el Libramiento Sur de Tijuana en dirección al Crucero de las calles Cinco y Diez.

De acuerdo con el testimonio del chofer, la falla mecánica hizo que se precipitara contra otras unidades, deviniendo en choque y volcadura del pesado vehículo, con saldo de una persona muerta y varios lesionados, entre ellos el señor Rodolfo Martínez.