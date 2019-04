Acusan a Armenta de sembrar odio en Puebla : fuentes

El exprecandidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, fue acusado por diversas fuerzas políticas de emprender una nueva campaña 'negra' en contra de Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Puebla.

De acuerdo con fuentes políticas, se trata de buscar la destitución de Fernando Manzanilla Prieto como titular de la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla.

Las mismas fuentes señalan que en este propósito está involucrada la exdiputada federal Violeta Lagunes Viveros.

Medios locales en Puebla dieron a conocer presuntos audios del ex aspirante a la candidatura, donde descalifica a Barbosa y señala que está enfermo y a punto de morir.

“Me sobresalto, sí, me molesta, sí, no veo porque deben llegar a tanto. La política siempre se ha quedado en el rango de la competencia pero no a este tipo de intenciones, me sorprende de Alejandro”, refirió Barbosa.

Las declaraciones de Armenta que están siendo repudiadas a través de las redes sociales, fueron dadas a conocer por un trabajador del Ayuntamiento de Atlixco de nombre Edgar Moranchel, quien la mañana de este jueves reveló en una conferencia de prensa que grabó la conversación que sostuvo hace unos días con ambos políticos, en donde se detalla parte de este complot.

Violeta Lagunes ya reconoció lo expuesto en esa grabación, pero solo dijo que lamentaba que hayan grabado dicha conversación.