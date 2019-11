Acusaciones sobre mi participación en campaña de 'bots' contra la prensa carecen de sustento: Nuño

Aurelio Nuño, exsecretario de Educación, señaló este lunes que los señalamientos sobre su supuesta participación en una campaña de ‘bots’ en contra de la prensa la semana psasda “carece de sustento”.

En su cuenta de Twitter, indicó que su actividad digital, hoy en día se limita a temas personales.

“Ante los señalamientos de esta mañana sobre mi supuesta participación en una campaña de redes sociales, aclaro de manera categórica que carecen de todo sustento. Mi actividad digital hoy en día, como puede ser constatado fácilmente, se limita a temas personales”.

Más temprano, durante la conferencia matutina, el Gobierno federal presentó un análisis sobre los diversos hashtags en Twitter contra la prensa, donde se identificó una cuenta madre de 'bots' asociada a un usuario llamado 'Tumbaburros', y la actividad de 'child bots', también conocidos como 'nodos', supuestamente desde las cuentas del exsecretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; el panista Juan Carlos Romero Hicks; y Luis Calderón Zavala.

'Tumbaburros' descartó haber participado en dichos ataques. Agregó que es amigo de Luis Calderón y que conoce a Carlos Romero Hicks, pero ninguno participa en su proyecto.

Por otra parte, el legislador panista también negó estar implicado en los ataques contra la prensa a través de 'bots'.

"Nunca he faltado al respeto a la investidura presidencial (...) Que nos convoque de una vez y que no sea una persona que nos esté regañando todas las mañanas. Que convoque, que concilie y tenga altura de miras. Jamás he pagado ni pagaré para una estrategia de redes sociales que golpee la investidura presidencial", comentó en el mismo espacio radiofónico.

En tanto, el expresidente Felipe Calderón exigió este lunes al mandatario Andrés Manuel López Obrador que se retracte de los señalamientos que implican a su hijo, Luis Calderón Zavala, dentro del grupo de 'child bots'.

"Que se meta conmigo, pero con los hijos no. Está calumniándolo y exponiéndolo", señaló en entrevista para Grupo Fórmula.