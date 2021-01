Acusaciones en mi contra son una venganza personal sin límites: Raymundo Collins

Raymundo Collins, extitular del Instituto de Vivienda (Invi) y de la Policía capitalina, aseguró este miércoles que las investigaciones en su contra son una venganza personal.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la carpeta judicial 012/0283/2020-OA contra Collins Flores y otros exfuncionarios por supuestas irregularidades durante su gestión en el INVI que causaron agravio al Servicio Público de la Ciudad de México y de la sociedad.

"Es una venganza personal que no ha tenido límites, que no ha tenido fundamentos legales más que inventados y se ha mantenido en ese tipo de circunstancias", dijo en entrevista para Grupo Fórmula.

Collins señaló que no había dado declaraciones en más de un año a solicitud de su abogado y descartó dar a conocer su paradero, pero aseguró que está disponible ante las autoridades.

"No estoy tanto como escondido, pero no voy a permitir que esta gente me meta en la cárcel para que me maten (...). Ningún mexicano tiene que pasar por lo que estoy pasando", indicó.

El exfuncionario consideró que la actual administración capitalina, encabezada por Claudia Sheinbaum, ha amedrentado a su familia.

"No tengo casa, mis cuentas de banco me las aseguraron. Tengo orden de aprehensión indebida. Sé que me están buscando dos o tres cosas más, porque la señora (Sheinbaum) quiere verme tras las rejas. En 35 años de ser funcionario público, nunca tuve un solo problema. Trabajé con cuatro jefes de Gobierno", mencionó.

Además, recalcó que no cuenta con seguridad personal ni permiso de portación de armas de fuego.

"Responsabilizo de mi seguridad a Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad actual, porque el derecho (a protección personal) lo tenía por haber ocupado el cargo (extitular de la Policía capitalina). ¿Qué es lo que quieren? ¿Que ande caminando por la calle solo? Yo tuve por muchos años la portación de armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y me la retiraron también", expuso.

Collins aseguró que los 'problemas' con Sheinbaum arrancaron cuando aún ella era alcaldesa de Tlalpan.

"Fue cuando ella era alcaldesa de Tlalpan y me pidió una cuestión indebida (...), era cuestión de una construcción en curso, y de un enemigo político, alguien adverso a ella", afirmó.

El lunes de esta semana, un juez otorgó un amparo “para efectos” al extitular de Seguridad Pública durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno capitalino.

Esto deja sin efectos la orden de aprehensión librada el 21 de marzo del año pasado por el delito de uso ilegal de facultades, cometido en agravio del Servicio Público de la Ciudad de México y de la sociedad. Además, 'abre la puerta' para que el magistrado Agustín Moreno Gaspar, quien libró la orden de captura, resuelva nuevamente sobre la solicitud de orden de aprehensión presentada por la Fiscalía capitalina.

Con información de David Saúl Vela

Te puede interesar:

Juez otorga amparo a Raymundo Collins que deja sin efecto orden de captura en su contra

Fiscalía capitalina pide a EU extradición de Raymundo Collins