Acusaciones de violación son fuertes, pero no puede haber 'linchamiento político': AMLO sobre Salgado

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este miércoles que si bien las denuncias sobre abuso sexual son fuertes, estas no deben convertirse en "linchamiento político", en relación a las acusaciones sobre el candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio.

Luego de ser cuestionado sobre los señalamientos contra el candidato de su mismo partido político, en relación a su opinión respecto a si primero debería resolverse el caso antes de permitirle la postulación, López Obrador señaló que "son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo".

"Yo no tengo por qué opinar en este caso (...) No hay que meternos en eso, ya la gente, y si no la autoridad, pero pues sí es como para preguntar '¿de parte de quién?' (la denuncia), pero cuando hay temporada electoral se incrementa el número de acusaciones, de descalificaciones de todo tipo (...) Imagínense asuntos que tienen que ver con violación, este tipo de acusaciones son muy fuertes pero tampoco se puede hacer linchamientos políticos, o sea, dejarle el asunto, si es político, al pueblo", apuntó.

El mandatario federal opinó que hay que tener confianza en el pueblo, pues se realizaron encuestas para definir a candidatos.

"Si se hacen encuestas y la gente dice 'estoy de acuerdo con este compañero o compañera', creo que se debe de respetar".

Acerca de si su postura no significaría no creer en las víctimas, AMLO agregó que las autoridades correspondientes deben resolver este asunto y cuidar que el caso no se use con fines 'politiqueros'.

Colectivas feministas y de defensa de los derechos de las mujeres han exigido que se investiguen las acusaciones de violación a Salgado Macedonio.

El lunes, la Colectiva Nacional Feminista 'Ningún Agresor en el Poder' (CONAFEM) convocó y realizó al performance chileno 'Un violador en tu camino' debido a la formalización de la candidatura del morenista Félix Salgado Macedonio, la cual se confirmó ese mismo día.

"Morena, el partido político que gobierna el país, ha aceptado el registro a la candidatura para ser gobernador del estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, reconocido misógino y acusado por varias mujeres de haberlas violado con total impunidad. Que todo el mundo sepa que el presidente Andrés Manuel López Obrador encubre violadores, pues ha declarado públicamente que el descontento de las mujeres mexicanas respecto al caso Félix Salgado Macedonio es 'producto de la temporada (electoral)'", apuntó la agrupación en su convocatoria.

