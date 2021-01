Acusaciones de abuso sexual son producto de la temporada electoral: AMLO sobre Félix Salgado

Las acusaciones por abuso sexual que enfrenta Félix Salgado Macedonio, quien contenderá por la gubernatura de Guerrero, son un asunto partidista y también producto de la temporada electoral, comentó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al ser cuestionado sobre si considera que es ético que Salgado Macedonio sea candidato por Morena, partido que llevó a AMLO al poder.

"Es un asunto partidista y también producto de la temporada, hay ahora una competencia en algunos estados porque vienen elecciones, todo esto genera polémicas, acusaciones. Que la autoridad competente sea la que resuelva", comentó.

Afirmó que cuando hay elecciones en el país, se intenta descalificar al adversario.

Luego de ser cuestionado por segunda ocasión en la conferencia matutina con respecto al tema, sobre si Félix Salgado tendría que renunciar a la candidatura y volver a su escaño en el Senado cuando el tema se resuelva, dijo que no quería hablar del tema.

"No me voy a meter en este tema y no quiero abordarlo. Ya dije que es producto de la temporada y de la contienda electoral, solo voy a agregar algo: tengo entendido que la selección de candidatos de Guerrero, así como en otras partes, de Morena, se lleva a cabo mediante encuestas. Si en la encuesta que se elaboró la gente decide que el mejor es un ciudadano una mujer u hombre, ¿por qué no respetar esta decisión?", apuntó.

El miércoles 6 de enero, legisladoras, regidoras, militantes y simpatizantes de Morena publicaron un posicionamiento sobre el caso.

Mujeres de Morena (Legisladoras, Regidoras, Militantes, Simpatizantes, Mujeres de las Bases) suscribimos este Posicionamiento con la confianza en la congruencia de @CENMorenaMX en el respeto del estatuto y con el compromiso de la garantía máxima de los derechos de niñas y mujeres pic.twitter.com/0ff0CSyIT3 — Wendy BriceñoZuloaga (@wzuloag) January 7, 2021

"Cuestionamos enérgicamente la selección del Senador con licencia Félix Salgado Macedonio como precandidato a gobernador de Guerrero por parte de Morena debido a las graves acusaciones que pesan sobre dicho Senador, relacionadas con un presunto caso de violación en contra de una mujer periodista, y sobre el cual se han hecho múltiples reseñas por parte de distintos medios de comunicación, así como por el ex Fiscal de Guerrero Xavier Olea", indica el texto.

Las morenistas agregaron que "Preocupa e indigna que no obstante que existen acusaciones y denuncias en contra del Senador Félix Salgado, las cuales han sido documentadas, se le haya permitido participar en el referido proceso de selección, y posteriormente beneficiado en los resultados de la encuesta".

El pasado 30 de diciembre, Félix Salgado Macedonio fue electo como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrerio, según dio a conocer Mario Delgado, dirigente nacional del partido, quien precisó que Salgado fue elegido de entre 18 militantes interesados en la gubernatura.

El 28 de octubre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó lineamientos para que partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra mujeres en razón de género. Esto quiere decir que deudores de pensión alimenticia y condenados por violencia familiar o delitos sexuales no podrán ser candidatos en las elecciones de 2021.

En el momento, el presidente López Obrador consideró que las personas que violentan a las mujeres no pueden ser candidatos a puestos de elección popular sino al "tambo".