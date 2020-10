Acusa Mario Delgado 'complot' en elección de dirigencia de Morena

El diputado Mario Delgado denunció que hay un “complot” detrás de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de suspender el proceso de las encuestas para la elección de la dirigencia nacional de Morena.

“No debemos traicionar el ideal de nuestro presidente @lopezobrador_por alcanzar una auténtica democracia. Mañana podría materializarse un vergonzoso 'complot' para evitar que ganemos la encuesta en #Morena. No lo debemos permitir porque en la 4T el pueblo manda”, escribió en su cuenta de Twitter.

El legislador exigió que “el TEPJF tiene que actuar con responsabilidad y generar certidumbre, especialmente porque será el árbitro para la elección del 2021” y agregó quee “es grave que el TEPJF se retracte de sus resoluciones; lo que está en juego es su credibilidad y es delicado porque será el árbitro para el 2021”.

Delgado también acusó que la dirigencia de Morena ha obstaculizado el proceso de renovación del partido. Hoy es "muy importante nuestro actuar, en #Morena no se lucha por cargos sino por la transformación del país”.

Insistió en que Morena es del pueblo de México. "Dejemos atrás las disputas y tengamos un proceso ejemplar donde la gente decida”.

"En #Morena no hay pensamiento único, por eso no nos hacen bien las divisiones, necesitamos hablarnos con respeto e integrarnos y estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo”, continuó.

Más tarde, en un comunicado, el legislador también calificó como “grave” que en el Tribunal Electoral se pretenda dejar sin efectos el proceso de encuesta para la renovación de la dirigencia nacional de Morena y advirtió que “está en juego la credibilidad del propio tribunal cuando se tiene en camino el proceso electoral del 2021”.

Acusó que, con esta decisión, el Tribunal “está sembrando dudas, pese a la ratificación de la convocatoria del INE que ellos mismos realizaron en sus términos”.

Apuntó que el proyecto de sentencia que se propone en el TEPJF, respecto a la dirigencia de Morena “es contradictorio porque hay cosas que ya habían sido juzgadas, independientemente del daño a nuestro movimiento, preocupa la credibilidad de la institución”.

Explicó que “la semana pasada ellos ratificaron la convocatoria del INE en sus términos, ellos mismos en su última sesión y una semana después parece que ya no gustó, no sé qué vieron en esta semana que no habían visto durante todo el proceso”.

Recordó el llamado que realizó el sábado pasado a que se retirarán ya todas las impugnaciones en el Tribunal y se dejará correr la encuesta para que la gente decida la nueva dirigencia de Morena, “pero hay muchas resistencias y está claro que vamos a delante en prácticamente todos los sondeos y hay un interés en que no lleguemos a la dirigencia de Morena”.

Consideró que concluir el proceso de renovación de Morena mediante encuesta, “dará una dirigencia con autoridad y legitimidad”. “Es algo que sólo Morena puede hacer y eso da autoridad moral, da autoridad política, te da la posibilidad justamente de convocar a la unidad y de ponernos a organizar ya a la gente rumbo al 21, que es realmente lo importante, lo que nos toca hacer como militantes y simpatizantes”, expresó.