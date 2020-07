Acumula Salud más de mil 100 demandas por inacción ante el COVID: López-Gatell

La Secretaría de Salud acumula ya más de mil 100 demandas por su inacción frente al COVID-19, informó el subsecretario, Hugo López-Gatell.

El funcionario declaró este jueves en Palacio Nacional que “tenemos en la Secretaría de Salud más de mil 100 actos de reclamación jurídica, demandas, denuncias, amparos y una parte muy sustancial del trabajo de todos los días es responder a todos estos recursos legales que nos llegan”, informó.

Precisó que las denuncias son “porque hubo inacción, porque no se actuó oportunamente, porque no cumplieron sus atribuciones, porque no se reunió el Consejo de Salubridad General”.

Explicó que “eso lo comentamos con los gobernadores y les dijimos que si su petición es que hagamos explícito el marco de concurrencia para la aplicación concreta del semáforo, es indispensable que pongamos cuáles pueden ser los elementos legales, que ya existen en la ley, que llevarían a deslindar la responsabilidad en caso de incumplimiento o de una consecuencia adversa”.

Advirtió que “si la Federación dice estás en rojo y el estado dice yo estoy en naranja y voy hacer estas actividades, el estado ha de responder por sus decisiones soberanas. Entonces, no es amago, es claridad, es franqueza, es sobre el marco de la ley plantear las cosas como son”.

Por eso precisó que “no hay rispidez ni amagos” con los gobernadores por los lineamientos y operación del semáforo epidémico, sólo se busca dejar en claro -explicó- “la responsabilidad en caso de incumplimiento o de una consecuencia adversa”.

También precisó que “una parte de estos recursos legales que llegan de ciudadanos ante el juzgado donde ponen la demanda es con su nombre, pero hay una parte no despreciable que proviene de grupos políticos identificados como tales; y no los voy a mencionar porque no me interesa polemizar, ellos mismos se han autoidentificado, porque tienen el deseo de salir a los medios con los emblemas de sus identidades políticas”, dijo.