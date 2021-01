Acuerdo del INE es en contra de nosotros, les molestan las 'mañaneras': López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este lunes que se busca 'silenciar' a su Gobierno con el reciente acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre sus conferencias matutinas.

"Lleva destinatario esta decisión del INE, es en contra de nosotros. Es en contra de esta manera de comunicarnos con la gente. No están a favor de la mañanera, les molesta la mañanera, y quieren silenciarnos", afirmó.

El 15 de enero, el INE aprobó un acuerdo en el cual se ordena a López Obrador que sea neutral en sus opiniones emitidas en las conferencias matutinas respecto a actores políticos.

El proyecto señala que, tanto el mandatario federal como otros servidores públicos, deben ser neutrales y evitar formular posicionamientos, expresiones y valoraciones que puedan ser favorables o adversas respecto a cualquier actor político electoral.

López Obrador pidió que se aclare y precise por parte del Instituto electoral si podrá hablar en sus conferencias matutinas sobre la democracia, y si podrá hacer llamados a que no se compren votos, que no se utilice el presupuesto para favorecer partidos y que no entreguen despensas a cambio de sufragios.

"Por eso quiero hacer la lista. A ver, si no es censura, sí puedo hablar en favor de la democracia, ¿no? Que la elección sea limpia, sea libre, que se respete la voluntad del pueblo, que no se rellenen urnas como lo hacían, que no se compren votos", agregó.

También señaló que el INE no le ha notificado sobre la resolución y que enviará cartas a los gobernadores del país para que se respete la voluntad del pueblo en las próximas elecciones intermedias.

Te recomendamos:

INE aprueba acuerdo en el que insta a AMLO a ser neutral en opiniones de partidos en las 'mañaneras'

'Investigación de la DEA contra Cienfuegos es irresponsable y sin sustento', considera AMLO