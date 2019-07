Acuerdo con federales no es unánime, afirma Durazo

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que el acuerdo con agentes de la Policía Federal es general pero no unánime, pues hay un grupo con una posición radical y que no quiere sumarse a la Guardia Nacional.

Dijo que se trata de 120 elementos que buscan una indemnización, la cual no se puede conceder, pues no se trata de un despido, sino de una reubicación. “Lo que buscan es una indemnización que no estamos en posibilidad de conceder, aunque parezca poco, porque nosotros no estamos despidiendo a nadie”, agregó en entrevista con Radio Fórmula.

Señaló que es respetable que actúen por la vía jurídica, pero dijo que no van a lograr lo que se proponen.

Reconoció que los requisitos de ingreso a la Guardia Nacional son rigurosos pues se buscan elementos con los más altos estándares internacionales, donde tiene que ver el peso, la salud y la disciplina y muchos de ellos no los cumplen.

“Ojalá reconsideraran su posición, se reincorporaran a la Policía Federal y se adhieran a la Guardia Nacional y si no cumplen los requisitos, a alguna de las 10 opciones”.

Elementos de la Policía Federal, disidentes del movimiento que inició hace nueve días en defensa de sus derechos laborales en la transición a la Guardia Nacional, mantuvieron este jueves su protesta.

Primero en el Centro de Mando de la Policía Federal y luego en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde exigieron al gobierno federal la apertura de una segunda mesa con aquellos policías que no quieren ir a la Guardia ni aceptar alguna de las 10 opciones.

Su intención es insistir, pero cara a cara, en la exigencia de una indemnización para poder dejar su empleo, a lo cual se ha negado la autoridad bajo el argumento de que no los está corriendo.

En el Centro de Mando dijeron que son al menos 8 mil los elementos que están en esa posición, pero que en la manifestación sólo están unos 200 porque al resto no les han dejado salir de sus comisiones.

Más tarde, el abogado Enrique Carpizo, representante de estos agentes, denunció que el armamento que había en la Base de Operaciones de la corporación, en Iztapalapa, fue sustraído. “Me está comentando el colectivo que desde la madrugada se están presentando comandos en el Centro de Mando de la Policía Federal y que están sacando armas en maletas”, dijo.