Acuerdan Gobierno de Jalisco, IP y organismos sindicales pacto para mejorar movilidad del estado

El Gobierno del Estado de Jalisco, la iniciativa privada y los organismos sindicales acordaron este miércoles un gran pacto para mejorar la movilidad del estado de Jalisco.

Este acuerdo se basa en el entendimiento de la difícil situación económica por la que atraviesa el país y las familias jaliscienses y tiene como objetivo sumar esfuerzos para tener el mejor transporte público para la entidad.

“Acordamos con el sector privado un apoyo extraordinario a sus trabajadores para mitigar el impacto de la actualización de la tarifa, es decir, estamos en este proceso. Al final del año el transporte público tendrá esta tarifa actualizada en general y lo que necesitábamos es un acuerdo porque de otra manera el costo cae directamente sobre los ciudadanos. Y plantear a las empresas de Jalisco un acto de solidaridad como este implica una muestra y un acto de voluntad enorme que yo reconozco de los empresarios de Jalisco. Nunca en la historia de nuestro estado se había dado un acuerdo de esta naturaleza”, indicó Alfaro Ramírez.

En Palacio de Gobierno, el titular de Poder Ejecutivo celebró la voluntad de la iniciativa privada y líderes sindicales a quienes les precisó, no se puede ignorar la situación económica por la que atraviesa el país: “y aunque suene repetitivo esta tarifa fue aprobada hace un año, el Gobierno de Jalisco convocó a la iniciativa privada en un marco de cooperación y coordinación que hemos venido trabajado juntos, no inició con esto, lo venimos construyendo desde el inicio del gobierno para construir un acuerdo por la movilidad entre las instituciones públicas, los sindicatos de Jalisco y el sector privado. Por eso hay que resaltar que todos somos conscientes de la situación que atraviesan las familias jaliscienses y asumimos un compromiso para mitigar el impacto de una decisión que se tiene que tomar porque si no vamos a reventar el sistema de transporte, porque tenemos ya dos sexenios que transcurren sin que nadie se atreva a actualizar las tarifas del transporte y eso no puede seguir así porque ya tenemos un sistema que está cercano al colapso financiero”, agregó.

El apoyo al que se comprometió el sector privado a sus trabajadores para mitigar el impacto de la actualización será en general de 10 pesos diarios por trabajador a través de las tarjetas precargadas de Mi Movilidad o de un ajuste directo al salario. Los sindicatos tendrán la encomienda de diseñar, junto con las empresas, los mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de este compromiso. En este esquema se sumarían los gobiernos municipales y el estatal.

En unos días más 1 de cada 3 viajes de transporte público se realizarán en el modelo ruta empresa y por lo tanto tendrán tarifa actualizado, entre ellos el Tren Ligero y Macrobús este sábado. Y en 15 días se sumarán las rutas 380 A, 258, 176 B, y en agsoto las rutas 614, 78C, 631,634, 632, 629, y 644ª.

“¿Por qué 10 pesos? Porque el ajuste, la actualización tarifaria son 2.50, lo que pensamos es que si hablamos de 4 viajes diarios, este ajuste de 2.50 sería o implicaría 10 pesos por día por trabajador.

Creo que es un apoyo que va a ayudar y que la flexibilidad para su implementación nos va a permitir también que pueda aterrizar de manera rápida. Cada empresa tendrá que hacer una revisión a fondo de qué trabajadores reciben a este apoyo, no se trata de dárselo a los que no usan transporte público, se trata de que sea un apoyo que vaya a quienes necesiten”, explicó.

Este convenio se lleva a cabo derivado del Acuerdo General para el Fortalecimiento de la Paz y la Justicia Laboral, firmado el pasado 30 de abril entre el Gobierno de Jalisco, representantes sindicales y sectores empresariales.

El mandatario jalisciense dijo que en este gobierno se plantearon cinco agendas principales para la transformación del transporte público, en el cual incluía la sustitución del modelo hombre-camión al modelo Mi Transporte.

En la pasada administración se aprobó que las rutas-empresas validadas accedieran al cobro de 9.50 pesos, explicó el mandatario jalisciense, quien añadió hoy, uno de cada 5 viajes en el estado operan con esa tarifa. Al final de este año todo el sistema estará operando bajo esta modalidad, es decir las 135 rutas y el sistema de Tren Eléctrico Urbano serán ruta empresa y operarán con tarifa actualizada.

“Lo voy a recalcar, no es un acuerdo de este gobierno, no es una tarifa establecida por este gobierno, es una tarifa aprobada hace un año y que entra en operación conforme se van acreditando las rutas empresas. De hecho, hoy uno de cada cinco viajes en el estado operan ya con esta tarifa pero en unos días más, y ese es el punto, uno de cada tres a viajes de transporte público se van a realizar mediante el modelo de ruta empresa y por lo tanto van a tener una tarifa actualizada de 9.50”.

Entrar en este proceso impactará de forma positiva al empresario y usuario, pues con la tarifa adecuada y el pago electrónico unificado se mejorarán los términos de tiempo de las rutas y frecuencias; se tendrá más seguridad en un sistema de supervisión y monitoreo permanente de la Secretaría de Trasporte y Seguridad; habrá información abierta y combate a la corrupción; se contará con un modelo financiero y de operación que dé como resultado calidad en el servicio, sobre todo, articulación entre todos los medios de transporte.

Apoyo de los empresarios

Sobre el acuerdo, Mauro Garza, presidente de COPARMEX Jalisco, dijo estar consciente de encontrar la manera para solucionar este tema, el de mejoramiento del transporte público, por lo que mostró su compromiso de sumar y seguir trabajando en conjunto para tener el transporte que los jaliscienses se merecen.

“Sabemos y estamos conscientes que cualquier cambio, cualquier avance conlleva un precio, por eso siendo muy sensibles de la situación de las familias de los trabajadores es que invitamos y nos sumamos los empresarios, los industriales a este ajuste, a este apoyo muy de la mano con los sindicatos, muy de la mano con el gobierno a poder realmente tener el transporte que requerimos”, dirigió a los asistentes Mauro Garza.

En su intervención, Juan Huerta Pérez, secretario general adjunto y encargado de despacho en funciones de la Confederación de Trabajadores de México, destacó que la firma en el marco del día del trabajo de este año, rindió frutos y por primera vez el sector empresarial apoya a sus trabajadores para que siga siendo el transporte público el principal acceso a sus labores.

“El apoyo que hoy brindan será de suma importancia para avanzar en el tránsito del hombre-camión a la ruta-empresa y sin duda con esto, el estado contará con transporte de primera línea, con calidad. Gracias al Gobernador del Estado por su liderazgo y su incansable labor, eventos como este generan confianza y auguran un gran futuro para el estado de Jalisco”.

En los próximos días iniciará el proceso para identificar a los beneficiarios de cada empresa, así como afinar los detalles para la aplicar esta medida, la cual será de ejecución gradual.