Diputados acuerdan citar a comparecer a Carlos Urzúa

Diputados federales acordaron esta noche citar a comparecer al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para conversar sobre las acusaciones que hizo en su contra el ahora exdirector de IMSS, Germán Martínez.

Así lo informó la presidenta de la Comisión de Salud en San Lázaro, Miroslava Sánchez Galván, quien enfatizó que el acuerdo es citarlo “en calidad de urgente”, es decir, que sea esta misma semana o a más tardar la próxima.

“La solicitud por parte nuestra es para que nos acompañe el secretario en una reunión de trabajo, para ver estos puntos muy específicos, que tienen que ver con el funcionamiento de la salud en el país, específicamente lo que tiene que ver con los pasantes de servicio social, con el recurso, el presupuesto para el funcionamiento de los institutos nacionales de la Secretaría, y todos los puntos específicos que vienen en la carta de renuncia del licenciado Germán Martínez”, dijo la legisladora.

La diputada de Morena puntualizó que mientras no exista esa reunión no darán por hecho todo lo se dice.

“Que nos quede claro, con toda precisión, qué es lo que sí es y lo que no es, porque mientras no tengamos esa reunión no podemos dar por hecho todo lo que se dice; y, segundo, que nos escuche a los de la Comisión de Salud nuestra posición con respecto a la importancia que tiene la salud en este país y que no se puede tener salud sin tener con qué trabajar”.

Subrayó que “lo que nos interesa es que el sistema de salud o la salud vaya mejorando, vaya evolucionando, vaya avanzando y en ese sentido será la posición nuestra, de que el recurso para salud debe de ser ciertamente cuidado, administrado, bien administrado, supervisado de dónde está cada peso y cada centavo, estamos totalmente de acuerdo, pero que en ningún momento puede dañar la salud de los pacientes”.