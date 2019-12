Acudirá PAN a la SCJN y de ahí a la CIDH para denunciar el fraude en el nombramiento de Piedra Ibarra: Damián Zepeda

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado aseveró que la ilegalidad en la designación de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un tema que no se ha agotado por lo que además de la demanda de amparo que presentaron los legisladores panistas el el pasado miércoles, recurrirá también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ello, explicó, para agotar todas las instancias jurídicas antes de llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde vamos a ganar porque la elección en el Senado fue un fraude, aseveró el senador Damián Zepeda.

En entrevista con El Financiero, el legislador panista explicó que ya se han agotado dos instancias, primero la Mesa Directiva del Senado, después ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ahora el amparo.

“Ya hemos visto como han desechado amparos, pero es un requisito el pasar por el, ojalá y el juez o la SCJN, tengan la amplitud de miras para atender los criterios internacionales que qué ha mencionado la CIDH y que son obligatorios en México, para darle entrada al recurso, pero si no, vamos a llegar a la instancia internacional que ya sabemos que vamos a ganar, que es la CIDH”, dijo.

Comentó que desgraciadamente en México no existe un recurso que tal cual sirva para impugnar un fraude o un nombramiento en el Senado, por lo que se tienen que agotar todas las posibilidades legales a sabiendas que en muchos casos se tienen pocas probabilidades de éxito por lo que después de la demanda de amparo, el paso siguiente será llegar a la Corte y se espera que en un mes, más o menos ya estén presentando el recurso.

Comentó que no hay duda que en las instancias que siguen “vamos a ganar, porque ya la CIDH ha dicho que un país tiene que garantizar un recurso para impugnar en el caso de una injusticia a las personas, entonces no puede ser que no exista y que por formalidades no se quiera entrar a analizar el fondo del asunto”.

En esa Lógica es que seguimos actuando y agotando todas las instancias legales.

“Si la SCJN no resuelve, estamos seguros que la CIDH si nos va dar la razón, y estamos seguros que va a emitir una resolución en donde se obligue a las instancias mexicanas a darle entrada al caso y analizar el fondo del asunto y cuando lo hagan vamos a ganar porque hubo un fraude, no hubo dos terceras partes Que votaran por Rosario Ibarra piedra, de eso no hay duda”, apuntó.