Actuar con responsabilidad, pide Delgado a la militancia de Morena

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió a la militancia de Morena en el país a “actuar con responsabilidad y madurez” y a cuidar que no se lastime al partido en el proceso para la renovación de su presidencia nacional.

El legislador y aspirante a la dirigencia de Moren, exhortó a “los militantes y a todos los simpatizantes quienes hoy tienen un proceso de asambleas distritales, que se haga con mucha responsabilidad, que se haga con mucha madurez política, de manera pacífica”.

Les pidió tener presente que lo más importante es cuidar al movimiento, “cuidar a Morena que es un movimiento extraordinario, único en el mundo, y que la disputa no es por los cargos”.

Los llamó a que “la gran disputa es por la transformación de nuestro país y por demostrar que somos diferentes, que ponemos por delante los principios y valores siempre, que no somos iguales a los demás, que honremos nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar”.

“Sabemos el momento tan importante que está viviendo nuestro país y durante muchos años hemos acompañado a Andrés Manuel López Obrador, y siempre, siempre nos ha demostrado que tiene una visión mucho más allá de lo que ve la gente normal. Sabe muy bien a dónde quiere llevar a nuestro país y qué es lo que hay que hacer”, sostuvo.