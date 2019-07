Actual legislatura es la primera electa democráticamente: Beatriz Gutiérrez

Beatriz Gutiérrez Muller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en la Cámara de Diputados que “yo no soy de partidos ni me inclino, en general me gusta más la democracia que la vida partidista”.

Sin embargo aclaró que “pero es obvio que tengo una simpatía o inclinación”.

Al testificar en el Palacio Legislativo de San Lázaro un convenio entre la Cámara de Diputados y el Archivo General de la Nación, para la “Digitalización del archivo histórico”, Gutiérrez Muller felicitó a los actuales diputados federales por ser parte de “la primera Legislatura electa democráticamente”.

En su discurso, en su calidad de presidenta del Consejo Honorario de la Memoria Histórica, precisó que “aunque me pueden apelar que en cada legislatura se han electo democráticamente, está muy a discusión en lo personal”.

“Yo creo que por la farsa y el fraude que acompañaron procesos democráticos de México, en el siglo XX y en lo que va del XXI, no llegaron a la Cámara, o llegaron en eso, en calidad de una representación cuestionada”, dijo.

Exigió que “el fraude electoral tiene que ser erradicado, así lo reclamamos millones de mexicanos y ustedes, que han llegado por la vía del sufragio efectivo, sabrán dignificar esta 64 Legislatura”.