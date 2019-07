'Acaban de declarar que sus pistolas truenan': Clouthier sobre ampliación de mandato en Baja California

Tatiana Clouthier, diputada de Morena, dijo este martes que dieron para atrás punto de acuerdo y declararon lo que' sus pistolas truenan', refiriéndose a la validación para la ampliación del mandato de Jaime Bonilla por parte del Congreso de Baja California.

"Acaban de ratificar postura; dar para atrás punto de acuerdo y declarar que sus pistolas truenan", tuiteó la morenista.

Lo anterior, lo dijo como respuesta a una publicación en Twitter de Paola González, diputada de Morena en Nuevo León, en la que señaló que Clouthier y ella habían presentado un punto de acuerdo exhortando al gobernador local a que devolviera y observara el proyecto del Congreso local referente a la ampliación del mandato.

"La Comisión Permanente del Congreso, con pleno respeto a la soberanía de Baja California le exhorta al C. gobernador de dicha entidad federativa que tenga a bien analizar con alta responsabilidad constitucional local, devolver y observador el proyecto de decreto expedido por el Congreso Local de dicha entidad el 8 de julio a través del cual se reforma su artículo 8 Transitorio de la Constitución Local , alterando y extendiendo el periodo de mandato del gobernador electo en la pasada jornada electoral", se lee en el acuerdo.

Más temprano, en sesión extraordinaria realizada a puerta cerrada en el Palacio Municipal de Playas de Rosarito, el Congreso de Baja California validó la reforma con la que se amplía de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla.

Durante la sesión, varios legisladores mostraron su desacuerdo y desaprobación por el modo en que se dio la convocatoria a esta reunión.

"No puedo estar de acuerdo en una convocatoria que había señalado en el pasado que para tratar temas importantes extraordinarios tenía que darse con un tiempo suficiente que reflejara el respeto entre pares.

No me siento cómodo con una convocatoria que no me llegó en ningún momento y que a través de terceras personas, de la prensa, se me hace notar que va a sesionar la legislatura", dijo Miguel Antonio Osuna Millán, diputado del PAN.