Absurdo pensar en provocar infecciones a propósito para alcanzar la inmunidad: López Gatell sobre 'fiesta COVID'

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell , dijo que es absurdo pensar que se pueda deliberadamente provocar infecciones de coronavirus como un mecanismo para alcanzar la inmunidad.

Esto sobre la convocatoria a una supuesta fiesta en Las Águilas, a la que se invitaría a personas contagiadas de coronavirus que a su vez contagiarían a otras en la creencia de generar lo que se conoce como 'inmunidad de rebaño'.

En conferencia de prensa el funcionario de salud dijo que no tiene información de si es genuina o no esta invitación, pero indicó que es un despropósito, pues no es un mecanismo adecuado para conducir a inmunidad.

“Entonces reprobamos este tipo de llamados si es que son verídicos, si es que son falsos también reprobamos los ejercicios de deliberada desinformación. Son sumamente irresponsables y peligrosos”, apuntó López-Gatell.

En redes sociales circula una supuesta invitación a una 'fiesta COVID-19' en la que se sugieren 100 asistentes, entre ellos 25 contagiados por el virus pero que son asintomáticos, con el propósito de contagiar a otros y generar lo que se llama 'inmunidad de rebaño'.

El jueves, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que se ha investigado la convocatoria que se ha divulgado por redes sociales e indicó que "fake".

"Hasta ahora sabemos que es 'fake news', noticia falsa, pero se está haciendo toda la investigación. Ni siquiera está establecida una dirección, solamente es un mensaje de WhatsApp, de voz, que está circulando, pero ni siquiera hay una dirección", señaló.

Con información de Notimex