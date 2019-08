Abrirán albergue para migrantes en Tijuana con capacidad para 4 mil personas

En dos semanas se abrirá un albergue en Tijuana, Baja California, para recibir a migrantes extranjeros retornados, que esperan se les otorgue asilo en Estados Unidos, dio a conocer este jueves el delegado federal en el estado, Alejandro Ruiz Uribe.

Su capacidad será para 4 mil personas, aunque esperan no llegar a esa cifra, dijo el funcionario. Agregó que es muy posible que su ubicación sea en el Bazar Insurgentes en esta ciudad fronteriza.

“El número que sea de migrantes estamos determinados a abrirlo en dos semanas. Convocamos a todas las instituciones de salud para ampliar el número de camas, ver capacidad de medicinas y va a haber atención para los migrantes”, comentó.

Destacó que el Bazar Insurgentes lleva el camino adelantado, porque ya fue validado por la Secretaría del Trabajo y tiene un 50 por ciento de avance.

Apuntó que los migrantes permanecerán en ese albergue hasta que concluyan su proceso porque hay muchos que esperan sus citas hasta diciembre.

Al ser cuestionado sobre las facultades de la Guardia Nacional y las acusaciones de persecución contra retornados y aseguró que “no están para perseguir migrantes, no está para aterrorizar población ni mucho menos y no es la actitud que tienen. Yo me reúno con ellos todas las mañanas y tienen la actitud de corresponder. Están comprometidos con los derechos humanos”.

No obstante, advirtió que sí habrá operativos en hoteles donde tienen detectada la trata de personas.

Destacó que no se harán rondines en los albergues de la ciudad y que tampoco habrá recursos federales para estos refugios.

“Había fuga de recursos y muchos trabajan con recursos de la Iglesia. Habrá un hospitalito móvil que irá a todos los albergues para ver las condiciones de sanidad en las que están”.