Abogado de Lozoya presentará la próxima semana documento sobre detalles de Pemex

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, dijo que la próxima semana presentará un documento en el que se acrediten los detalles en los que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) recibió la compañía, así como los movimientos que se realizaron en su gestión y cómo la entregó a su sucesor, José Antonio González Anaya.

"Ayer me instruyó perfectamente. Vamos a preparar un documento donde vamos a demostrar cómo Emilio Lozoya recibió Pemex, qué condiciones, qué producción y cómo la entregó a quien lo sucedió y cómo los que lo sucedieron se la entregaron a la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo calculo que estará listo en seis o siete días; hay que armar una cosa con pruebas", declaró este martes en entrevista para Grupo Fórmula.

Coello puntualizó que ese texto darán a conocer las relaciones con instituciones bancarias y la producción de la petrolera.

"Van a aparecer muchas cosas: bancos del Gobierno, bancos que no son del Gobierno. Emilio Lozoya entregó (la empresa) al país con producción de 2,4 millones de barriles diarios. Después fue de un millón 600, un millón 400. ¿Qué pasó ahí? Eso se va a explicar. El 'huachicol', por ejemplo, ¿cómo se dispara? A partir de que Lozoya deja Pemex. Esto es público, pero nadie lo busca", afirmó.

El litigante consideró que su cliente es un 'chivo expiatorio' del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

"Con todo respeto, yo creo que sí. Es una persecución política no en este periodo, sino en el anterior", comentó.

Sobre la carta publicada el lunes en la que el extitular de Pemex señaló que no se presentaría a comparecer por falta de garantías legales, Coello reiteró que su defendido podía ser detenido si acudía.

"Seguramente el juez le iba a dictar una prisión preventiva justificada, que no es lo correcto porque siempre se ha presentado (Lozoya) en las carpetas de investigación. Eso lo sabía la fiscalía y el juez, por eso se tomó la decisión de que no se presente. Tenemos que conocer el caso a fondo porque no es un juego; se debe conocer tiempo, lugar y circunstancias en las que se le acusa con el fin e presentar una defensa eficaz por las garantías constitucionales que la ley le otorga", afirmó.

Sin embargo, el litigante descartó que Lozoya pueda ser detenido ya que aún cuenta con varios recursos para evitarlo.

"Como hoy no se va a presentar, el juez girará un oficio al juez de ampato y tomará la decisión de sobreseer la suspensión pero no el amparo, ese seguirá. Todavía me quedan recursos para que la suspensión definitiva se prolongue; puedo irme a la queja (...) se puede extender varios días. Vamos a ver si convienen o no, lo que necesito y lo que se requiere son los detalles de las acusaciones", mencionó.