Abogado de Lozoya está creando una 'cortina de humo'; no tengo cola que me pisen: exdueño de Fertinal

El empresario Fabio Massimo Covarrubias, exdueño de Fertinal, aseguró este martes que el abogado del extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Javier Coello Trejo, está creando una 'cortina de humo' sobre el caso.

En enero de 2016, Pemex, a través de su subsidiaria Pemex Fertilizantes, compró Fertinal, principal productor de fertilizante fosfatado en Latinoamérica, en una operación muy cuestionada por tratarse de una empresa que operaba por debajo de su capacidad a un precio alto.

"La primera cuestión que hay que decir de Coello es que litiga en los medios y está haciendo una 'cortina de humo'. Está defendiendo a un delincuente escondido, mientras yo doy la cara aquí",declaró en entrevista para Grupo Fórmula.

Covarrubias consideró que Lozoya está "escondido quién sabe dónde, lloriqueando de que él de todo recibía órdenes. ¿Dónde están los negocios petroleros que hacía? ¿Dónde está el señor? Reto a Coello Trejo a que demuestre lo que están diciendo. No se vale que, como un pirata, diga que hay testigos protegidos, que hicimos cosas con Peña Nieto (...) No estoy tranquilo, estoy lo que le sigue. No tengo cola que me pisen", puntualizó.

El exdirector de Fertinal aseguró que nunca los recibió el extitular de Pemex cuando se realizó el trato de compra-venta.

"El señor Lozoya nunca nos recibió porque ha de hacer solo tratos muy importantes, porque el de 635 millones de dólares (lo que se pagó por Fertinal) tampoco llamó su atención. Que digan los abogados de White & Case, que los señores de Pemex estaban en el piso de arriba del lugar donde firmamos el acuerdo y nosotros en el piso de abajo. No tuvimos contraparte ni para darnos la mano. Cero, no hay fotografías, no hay rastro, no hay nada. Se hicieron negociaciones con desdén (...) No hay mas historia que una: Fertinal opera, es digna y vale mucho mas de lo que pagaron por ella", afirmó.

En la entrevista, se disculpó por la analogía que hizo en su carta dada a conocer la semana pasada, donde comparó la operación con la venta de autos.

"Ellos siguen produciendo. No producen lo que hacíamos en roca fosfórica, pero debo reconocer que la producción sigue adelante, que las cosas van muy bien. Retiro lo dicho de la metáfora del coche en la carta, que reconozco, fue un error. Le pido perdón a mis compañeros de Fertinal porque la firma sigue en marcha con mucho orgullo", comentó.

Sobre la carta publicada este día en El Universal por Grupo Salinas donde explican que, a través de Banco Azteca, realizaron una venta exitosa de Fertinal, Covarrubias destacó que esto es cierto.

"Es absolutamente cierto lo de Banco Azteca. Tuvimos una relación de muchos años. Cumplimos, pagamos los créditos ¿Hicieron un fideicomiso? Sí, señor. Ese fideicomiso sobrevivió en el tiempo que tuvimos acciones en garantía. Nuestra relación con Grupo Salinas siempre ha sido de negocios y con mucho respeto. Siempre daremos la cara y agradeceremos por ello", reiteró.

Fertinal se acercó a Pemex

Posteriormente, en el mismo espacio radiofónico, el abogado del exdirector de Pemex, Javier Coello, respondió a los señalamientos de Covarrubias.

"Según la información que yo tengo, lo que he investigado, ellos (Fertinal) se acercaron a Pemex a venderle la empresa, primero a través de Goldman Sachs, luego con Evercore y, cuando los batearon, porque era mucho dinero, vinieron recomendaciones directas de Hacienda, según lo que me informan, fueron del subsecretario Fernando Aportela y Miguel Messmacher", comentó.

Además, puntualizó que, con base en los datos que tiene, lo que se pagó es correcto dado que "si bien Fertinal no estaba en quiebra, no tenía la solvencia que dice el señor Covarrubias".

Acerca de la carta de Grupo Salinas, pidió que aclararan ante la Fiscalía General de la República (FGR) el asunto, tal y como lo harán si involucran a Lozoya.

"Tenemos elementos, las cartas antes de que se cerrara la operación (...) Covarrubias miente y acepto el reto. Tengo más elementos que él. No se trata de litigar. No litigo en los medios. Informo y defiendo a mi cliente", hizo hincapié.

Además, dio a conocer que el miércoles ofrecerá una conferencia de prensa a las 8:00 horas en Casa Lamm para explicar el caso.