A un año del #AMLOFest: dichos y hechos de López Obrador

27 de junio de 2018. Hace un año, el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo oficialmente el último acto de campaña electoral de su vida en un evento en el Estadio Azteca.

López Obrador cerró ahí la tercera de sus campañas presidenciales en lo que llamaron “AMLOFest”. Y la tercera fue la vencida, como él mismo decía en los mítines. Cuatro días después barrió a Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez para ganar la presidencia de la República.

A un año de ese evento recordamos algunas frases del hoy presidente y las comparamos con lo que ha ocurrido en su andar como mandatario.

CORRUPCIÓN. "Acabaremos con la corrupción. La voluntad política del presidente estará empeñada en ello. Nadie gozará de impunidad; esto incluye, desde luego a los amigos, a los compañeros y a los familiares, y se acabará el influyentismo; ningún grupo o persona, por poderosa que sea, hará negocios ilegales al amparo del poder público".

HECHOS. El mandatario mantiene el discurso de la lucha contra la corrupción y asegura que se investigarán todos los casos sin importar quiénes son o a qué partido pertenecen. En los primeros meses de gestión el caso más sonado ha sido el que ha emprendido la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Fiscalía General de la República contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

En cuanto al Gobierno los casos más famosos han sido los que señalan presunta corrupción en la Comisión Nacional del Deporte que dirige Ana Guevara, con el Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar). Y el del delegado en Jalisco, Carlos Lomelí, por contratos de medicinas.

Ambos señalamientos son investigados por la Secretaría de la Función Pública.

SEGURIDAD. "Actuaremos con eficacia para combatir a la llamada delincuencia organizada. No podemos permanecer indiferentes cuando se están cometiendo 89 homicidios diarios. El saldo por la violencia en los últimos tiempos es terrible".

HECHOS. En mayo se registraron 3 mil 889 homicidios a nivel nacional, con un promedio de 125 diarios. Para atender el problema el presidente logró que Morena aprobara la formación de la Guardia Nacional, la cual está comenzando a operar.

TRUMP. "En la relación con Estados Unidos habrá disposición para dialogar y llegar a acuerdos. En su momento le propondremos al presidente Donald Trump un tratado amplio e integral con Canadá, que incluya también a los países centroamericanos, algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso, enfocado no solo al comercio sino al desarrollo regional, la creación de empleos, los salarios, la migración, la seguridad, entre otros asunto (…) No le faltaremos el respeto al gobierno de Estados Unidos porque no queremos que nadie ofenda al pueblo y a la nación mexicana. México es un país libre y soberano, nunca será piñata de ningún gobierno extranjero".

HECHOS. No, no le ha faltado al respeto al Gobierno estadounidense, y de hecho se ha criticado a López Obrador por no responder a Trump cuando ha criticado a México. En materia comercial el T-MEC ya fue aprobado en México (faltan EU y Canadá) y una amenaza arancelaria llevó a un acuerdo migratorio con Estados Unidos en el cual México se comprometió a reforzar sus fronteras (con la Guardia Nacional) y a recibir a quienes pidan asilo a EU en lo que se resuelve su situación. También está en marcha un programa de Cooperación para el desarrollo de Centroamérica.

Cuartoscuro

PRESUPUESTO. "Estoy seguro que el presupuesto rendirá más y nos alcanzará para cumplir todos los compromisos con la gente, sin aumentar, en términos reales los impuestos ni la deuda pública ".

HECHOS. El Gobierno ha sido severamente cuestionado por el uso del presupuesto, principalmente por la austeridad, y reconocido por analistas y organismos por tener un presupuesto responsable con disciplina fiscal.

Quizá los casos más relevante de los cuestionamientos fue el del hoy exdirector del IMSS, Germán Martínez, quien denunció que dicha austeridad ponía en riesgo la capacidad del instituto de atender la salud de sus derechohabientes, y el del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), que anunció que por un recorte de recursos habría un despido de personal y se mermaría la operación.

En el caso del IMSS, tras la renuncia de Martínez (primer titular de una dependencia en dimitir) se nombró a Zoé Robledo, quien asegura que habrá recursos para atender a la población. Y del IMER el Gobierno se comprometió a entregar recursos para mantener sus operaciones normales.

El Gobierno también ha sido cuestionado por los recursos para guarderías, fármacos para pacientes con VIH, albergues a mujeres que sufren violencia y para el combate a incendios forestales.

LOS PINOS Y EL AVIÓN. "No habrá derroche ni gastos superfluos. No viviré en Los Pinos; esa residencia se convertirá en un espacio para el arte y la cultura. No viajaré en el avión presidencial, se venderá toda la flotilla de aviones y helicópteros que actualmente tienen a su servicio los altos funcionarios públicos".

HECHOS. Desde el primer día de Gobierno Los Pinos se abrieron al público en general y uno de sus eventos culturales más relevantes fue la proyección de la multipremiada película ‘Roma’, de Alfonso Cuarón. En el primer mes lo visitaron más de 350 mil personas.

En cuanto a los aviones y helicópteros se han exhibido en ferias aeroespaciales para su venta, y el avión también está a la espera de algún comprador. Los recursos, que se calculan de entre 130 y 150 millones de dólares, se usarán para el plan migratorio, dijo AMLO.

VIAJES. "Se eliminarán estructuras administrativas innecesarias y duplicadas. Se reducirá a lo mínimo el gasto destinado a viajes al extranjero, a congresos, a pagar asesorías, y publicidad, y solo en muy pocos casos habrá asesores y secretarios particulares".

HECHOS. El Gobierno ha sido cuestionado ya que ha restringido los viajes, los cuales sólo se aprueban por el presidente López Obrador, y ha afectado a científicos y deportistas. El presidente también fue criticado por no viajar al G20 y sólo mandar una delegación en su representación.

Cuartoscuro

REVOCACIÓN. "Enviaré una iniciativa al Congreso para reformar el artículo 102 con el propósito de que el Presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Asimismo, me someteré a la prueba de la revocación de mandato. Es decir, a mitad de sexenio, dentro de tres años se preguntará a los ciudadanos si quieren que el Presidente continúe o renuncie".

HECHO. El presidente envió la iniciativa, pero esta se encuentra detenida en el Congreso. La oposición acusa que López Obrador quiere “estar en la boleta electoral” en las elecciones intermedias de 2021, y por ello promueve la revocación. El presidente dijo recientemente que dicho proceso se realizaría en marzo de 2021, meses antes de la elección en la que se renovará la Cámara de Diputados, así como algunas gubernaturas locales.

SUELDOS. "Habrá un gobierno austero, sin lujos ni privilegios. Se reducirán los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los de abajo".

HECHOS. Morena, partido dominante en el Congreso, logró que se aprobara la Ley de Remuneraciones que establece, entre otras cosas, que ningún funcionario puede ganar más que el presidente; sin embargo la ley actualmente tiene varios frentes por la vía judicial de diversas instituciones que han buscado ampararse de sus efectos.

ENERGÍA. "Se rescatará el sector energético. El propósito es producir las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica que consumimos para dejar de comprarlos en el extranjero y reducir los precios de estos insumos en beneficio de los consumidores y de las empresas nacionales" .

HECHOS. El presidente echó a andar su programa energético desde las primeras semanas de Gobierno. Primero con la lucha contra el huachicol, en donde se recuerda la tragedia de la explosión de un ducto en Tlahuelilpan que dejó más de 100 muertos y decenas de heridos. También, el desabasto de gasolinas que afectó a estados como Guanajuato, Jalisco y la Ciudad de México.

La estrategia ha logrado, según cifras de Pemex, que el robo pasara de un promedio diario de 74 mil 200 (en 2018) a 11 mil 200 barriles hasta abril pasado.

Además ya está en marcha el proceso de licitación de la refinería de Dos Bocas, con cuestionamientos sobre la viabilidad del proyecto y los posibles daños al medio ambiente.

En tanto que la producción petrolera, según los últimos datos disponibles de mayo continúa a la baja, aunque el presidente asegura que ya se detuvo la caída y que ésta crecerá.

De acuerdo con datos del presidente, en este junio se revertirá la caída en la producción.

Especial

EDUCACIÓN. "Se cancelará la mal llamada reforma educativa y elaboraremos, con maestros y padres de familia un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza, sin afectar los derechos laborales del magisterio".

HECHOS. En abril, López Obrador firmó un memorándum para cancelar la reforma educativa y en mayo se declaró constitucional la nueva reforma, luego de la aprobación de los Congreso federal y locales.

TRIUNFO. "Vamos a ganar, pero nuestro triunfo debe ser contundente. Será un hecho histórico. Se consumará la victoria de todo un pueblo frente a la inmoralidad y la decadencia de los últimos tiempos".

HECHOS. López Obrador ganó de forma contundente, con el 53 por ciento de los votos.

En un corte a los primeros 100 días de Gobierno, AMLO tuvo una aprobación de 78 por ciento, según una encuesta de El Financiero publicada en marzo pasado