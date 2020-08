A través de TV y radio 30 millones de alumnos retomarán clases

Ante el impedimento de regresar a las aulas por la pandemia de COVID-19, cerca de 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares en México retomarán sus actividades académicas desde el próximo 24 de agosto, a través de la televisión.

Desde las 8:00 de la mañana y hasta las 19:00 horas, los estudiantes podrían seguir sus clases a distancia a través de cuatro televisoras privadas: Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, a las que se les pagará por distribuir los contenidos, además de 36 televisoras estatales y la red de medios del sistema público.

Posteriormente, ya cuando el semáforo epidemiológico esté en verde y regresen de manera presencial a clase, se continuará con el programa, mientras que para abatir el rezago habrá un periodo de nivelación.

Por la mañana, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentó la estrategia Aprende En Casa II, con la que la Federación busca dar respuesta al dilema educativo que dejó la pandemia. El funcionario federal reconoció que las clases presenciales no serán posibles, razón por la cual se optó por realizar un convenio con las televisoras, firmado también por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No son transmisiones de entretenimiento. Nace una televisión y una radio aliadas de la educación”, dijo el titular de la dependencia en su intervención.

Para el programa, serán producidos 4 mil 550 programas de televisión por la SEP, a través de Televisión Educativa, junto con el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, que posteriormente serán distribuidos a las cadenas que los difundirán a través de canales multiplexados, esto es una forma de enviar múltiples señales a través de una misma señal.

Las transmisiones contarán con lenguaje de señas mexicano, tendrán validez curricular y se estima puedan llegar al 94 por ciento de las familias mexicanas que tienen acceso a una televisión.

Para el 6 por ciento restante, se otorgará a las niñas y a los niños materiales educativos, guías, así como libros de Texto Gratuitos, para que puedan continuar con sus estudios.

En cuanto a las zonas marginadas donde no llega la televisión, se detalló, también se han preparado 640 clases a través de la radio en 22 lenguas indígenas diferentes.

“Hemos escuchado a algunas personas preocupadas porque las niñas, los niños no tienen Internet, no tienen celular, no tienen algún tipo de tablet o computadora y esto, pues no es una crítica informada, ya que estamos basando la difusión de los contenidos por televisión”, insistió el funcionario.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) respaldó las medidas anunciadas por el gobierno federal, y en un comunicado, su secretario general, Alfonso Cepeda, dijo que los docentes “están listos para reiniciar las clases en la modalidad que las circunstancias lo permitan”.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que no se trata de “un curso de emergencia o transitorio”, pues se contará con todos los elementos que se requieran.

En cuanto al convenio con las televisoras, aclaró que no cambian las concesiones, que no tiene propósitos de lucro, pero sí habrá un pago de por medio, el cual no quiso precisar.

El modelo

Universidades, con autonomía para reiniciar su ciclo escolar

Las instituciones de educación superior autónomas serán las encargadas de decidir de manera independiente “el tiempo y la forma” en que podrán iniciar sus actividades, siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios, anunció ayer el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

No obstante, diversas instituciones ya han comenzado a dar los pormenores para el regreso a clases. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció que sus 104 unidades iniciarían el periodo vacacional, de acuerdo con lo establecido en el Calendario Académico 2019-2020.

Se planteó como fecha de regreso el 28 de septiembre, según su calendario, y siempre y cuando existan condiciones.

Incluso, tiene definido un periodo de recuperación académica para estudiantes que por diversas razones no realizaron las actividades modificadas por la pandemia, mientras que las reinscripciones estarían programadas entre el 21 al 25 de septiembre de 2020.

Mientras que la UNAM tiene como fecha tentativa el 21 de septiembre, dependiendo de las condiciones sanitarias, mientras que las fechas para la aplicación de exámenes se dará a conocer en próximos días.

Lo mismo en la UAM, la cual tiene programado el reinicio del trimestre el próximo 31 de agosto a través de su Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), utilizado ya en el periodo pasado.

“A ver qué podemos hacer” con escuelas privadas, dice AMLO

El gobierno federal carece de una estrategia adicional para contrarrestar el problema que podría representar la quiebra de al menos 25 por ciento de los colegios privados en México, ante la pandemia.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la Secretaría de Educación Pública (SEP) la que lo está analizando “para ver qué podemos hacer” y abrió la posibilidad para apoyarles.

Al respecto, la dependencia federal dijo que el sistema público cuenta “con la capacidad” para dar alojamiento a la migración de estudiantes; no obstante, añadió, ya se realizan los diagnósticos.

Durante la conferencia de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo fue consultado ante las alertas que se han encendido en las 48 mil 713 escuelas privadas en el país, y que, según estimaciones de agrupaciones escolares, estarían en riesgo un 25 por ciento de ellas.

El mandatario federal dijo que “en la medida de nuestras posibilidades”, se les ayudará; “tenemos que hacerlo, porque se trata de la educación”, sentenció.

Sin embargo, aclaró que, en la crisis, el modelo que se está aplicando, “a diferencia de lo que sucedía anteriormente, es ayudar de abajo hacia arriba”.

Por la tarde, el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio, reconoció que sí habrá una migración de escuelas privadas “de forma natural por la condición económica en México”, no obstante, añadió, se están preparando.

“Tenemos 200 mil escuelas en educación básica en el país, y un millón 200 mil maestros, de manera que están preparados para recibir esta migración.

Paralelamente, se dio a conocer el calendario para las inscripciones para el próximo ciclo escolar 2020-2021, que iniciará el 24 de agosto para todo el sistema educativo de básica y de media superior, a través de televisión, radio, internet y cuadernos de trabajo en zonas marginadas.

En aquellas entidades donde no se han iniciado las inscripciones y reinscripciones, explicó, serán del 6 al 21 de agosto, con un periodo extraordinario del 24 de agosto al 11 de septiembre.

En este sentido, detalló que el periodo extraordinario de reinscripciones es para aquellos que tienen un cambio de entidad, un cambio de escuela, un cambio de ciclo escolar.