A mí me dio COVID porque no me 'salté' fila para ser vacunado, dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este sábado que decidió esperar su turno para ser vacunado contra el nuevo coronavirus, lo que influyó en que terminara siendo contagiado con el patógeno.

El mandatario remarcó que en el plan nacional de vacunación contra el COVID-19 no existe "el influyentismo", por lo que cada mexicano será inoculado cuando sea su turno.

"A mí me dio el COVID porque no me tocaba la vacuna y como tenía que esperar, me dio el COVID. Muchos me decían que como ya habían empezado a llegar las vacunas, que yo fuese el primero en vacunarme, para decir que lo hacía yo para que la gente se vacunara y no tuviera miedo", explicó en el evento de entrega de instrumentos musicales en Tuxtepec, Oaxaca.

No obstante, López Obrador dijo que rechazó esta opción y se optó por una campaña de inoculación "pareja".

El titular del Ejecutivo aseguró que el Gobierno se encuentra "apurado" para terminar de vacunar contra el COVID-19 a todos los adultos mayores antes de que llegue una nueva ola de contagios.

López Obrador informó que dio positivo al nuevo coronavirus el pasado 24 de enero. Mantuvo un periodo de aislamiento de dos semanas y recibió un tratamiento antiviral como parte de un ensayo realizado por el Instituto de Nutrición 'Salvador Zubirán'.

