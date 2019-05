A López Obrador se le 'desgrana la mazorca' por incongruencias: PAN

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, afirmó que al presidente Andrés Manuel López Obrador "se le empieza a desgranar la mazorca" tras las renuncias del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, y la exsecretaria del Medio Ambiente, Josefa González-Blanco.

“Se le empieza a desgranar la mazorca a López Obrador poco a poco, por la incongruencia de sus datos”, dijo.

Entrevistado en la sede nacional del PAN, el dirigente panista comentó que la renuncia de González-Blanco debió ocurrir desde mucho antes, cuando mostró su incompetencia en el tema del medio ambiente.

Sostuvo además que gente cercana al mandatario se encuentra molesta por el mal desempeño, al respecto, acusó que existen contradicciones en la toma de decisiones del Ejecutivo.

Señaló que, por ello, “los funcionarios que sean congruentes, las personas honorables de su gabinete poco a poco se van a deslindar porque no quieren cargar todos los negativos de su actuar, y eso lo vemos en todos los indicadores en economía y de seguridad”

Cortés Mendoza afirmó también que el Gobierno de López Obrador es inhumano e insensible ante la situación financiera que vive el sector salud y el apoyo a jóvenes en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“El Gobierno de López Obrador es inhumano e insensible porque no está generando el recuso para áreas sustantivas como es la salud o como son las becas para los jóvenes o el apoyo para aquellos que van a los concursos de matemáticas”, acusó.

Por otra parte, el dirigente panista aseveró que “el sometimiento a elementos del ejército en Michoacán es un nuevo foco rojo en México en donde se ve una estrategia fallida en materia de seguridad, una estrategia equivocada y que no da resultados”.

Apuntó que la amnistía que ofreció el Gobierno no está funcionando. “A la delincuencia se le combate, al delito se le previene, pero no se le puede permitir que se someta a las fuerzas armadas como ocurrió”, dijo. Señaló que no solo hay un descontrol en inseguridad, en las fuerzas armadas, sino en el incremento en todos los delitos, “y esto nos tiene francamente preocupados”.