A ‘la normalidad’, sólo 269 municipios; el resto lo hará por fases

El regreso a la llamada “nueva normalidad” –como lo acuñó el presidente Andrés Manuel López Obrador– comenzará con la implementación de cercos sanitarios en el 11 por ciento de los municipios del país y con “decisiones en un contexto de incertidumbre”, por la pandemia de COVID-19.

El gobierno federal presentó ayer el esperado plan para la reactivación de actividades económicas, educativas y sociales, luego de un periodo de autoconfinamiento que inició formalmente el 23 de marzo.

De acuerdo con la estrategia de la Federación, anunciada ayer en la conferencia matutina de Palacio Nacional, desde hoy 14 de mayo comenzará la preparación para un regreso escalonado con la implantación de cercos sanitarios para impedir la propagación del virus en 269 municipios del país.

Los ayuntamientos, bautizados como “municipios de la esperanza”, se ubican como libres de COVID-19, ninguno en alguna metropolitana; sin embargo, se encuentran en 15 entidades en las que no se presenta una tendencia favorable en cuanto a los casos confirmados se refiere.

Por ejemplo, en Nuevo León, al menos cinco municipios serían reactivados, pero apenas este miércoles se registraron 72 nuevos casos de coronavirus, lo que representó un incremento del 6 por ciento frente al martes, con mil 183 pacientes confirmados.

Según el proyecto –emanado del Consejo General de Salubridad–, el regreso comenzaría el próximo 18 de mayo; no obstante, la última palabra para el proceso de reapertura la tendrán cada una de las entidades federativas y su respectivo Consejo de Salubridad Estatal.

En una segunda etapa, comenzaría la fase de preparación, entre el 18 y 31 de mayo, con lo que se otorga luz verde en algunos ayuntamientos para que las industrias que fueron consideradas esenciales, como minería, construcción y fabricación de transporte, comiencen a operar.

Después, a partir del 1 de junio, se estima la reapertura general, que será acompañada de un semáforo semanal en cada una de las regiones que incluirá cuatro colores para acelerar o detener la movilidad de personas durante la epidemia.

En cuanto al regreso a clases, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que los planteles educativos en todo el país regresarán a clases hasta que sea seguro y disminuya el nivel de peligro de contagio. A pesar de que al menos nueve entidades ya anunciaron su propio fin de ciclo escolar.

De acuerdo con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, encargada de explicar el regreso, se debe tener presente que “en una pandemia se toman siempre decisiones en un contexto de incertidumbre”.

“Nada está escrito como reglas fijas, en todo momento hay incertidumbre, todos los países del mundo enfrentan la pregunta de si hay posibilidad de avanzar hacia la nueva normalidad, a qué velocidad y cuáles podrían ser las consecuencias”, refirió la secretaria durante su intervención.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en libertad a gobernadores y alcaldes para llevar a cabo el proceso de reapertura a la nueva normalidad.

“Si hay una autoridad municipal, estatal que, de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia. No vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación”, puntualizó el mandatario.

La Ruta del regreso

Desde hoy comenzarán los primeros pasos para el desconfinamiento en el país.

Ruta a la “nueva normalidad”:

14-17 mayo: cercos sanitarios

ETAPA 1

Reapertura de 269 municipios, en 15 estados (18 de mayo).

ETAPA 2

Preparación para reapertura general (18-31 de mayo).

ETAPA 3

Semáforo semanal por regiones (1 de junio).

Acciones de aplicación general:

1. Elaboración por empresa de protocolos sanitarios para el reinicio seguro.

2. Capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral.

3. Readecuación de espacios y procesos productivos.

4. Filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral.