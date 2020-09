A Gibrán lo mandaron contra mí y Mario Delgado se subirá a la ‘grupa’ de Ebrard: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal y aspirante a la presidencia de Morena, aseguró que a su rival político Gibrán Ramírez, quien también busca ocupar dicho órgano partidista, lo mandaron contra él.

Agregó que Ramírez, quien ocupa la secretaría general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, está siendo investigando por presuntamente haberse enriquecido en el cargo.

"A Gibrán lo están investigando. Es un cuate que sale con montones de dinero para inscribirse en un partido y al día siguiente es candidato y lo mandan como 'maverick' contra mí" , dijo en entrevista con Adela Micha para el programa En EF Y Por Adela.

El pasado 8 de septiembre, Gibrán Ramírez Reyes se registró oficialmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidato para la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ese mismo día, el politólogo compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía en la que aparece, junto a otras personas que lo acompañaron, fuera de las instalaciones del INE.

Muñoz Ledo agregó que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, está a favor de Marcelo Ebrard.

"Mario Delgado, mi compañero muy simpático estuvo trabajando dos años al frente de la Cámara haciendo su guardadito para ser presiente del partido, yo no me oponía, me lo decía, pero resulta que él está en favor de Marcelo, es como Batman y Robin", indicó.

"En cambio a dársela (la presidencia de Morena) a Mario él se sube a la grupa de Marcelo y se va en un caballo ganador. Eso no se vale (...) al que se está pasando hay que irlo frenando".

Muñoz Ledo expuso que, la próxima semana, convocará a que se elija un candidato de unidad para dirigir Morena.

"Quienes estén acusados o procesados de algo no los voy a invitar", aseveró el diputado.

Muñoz Ledo aseguró la semana pasada que expulsará de Morena al canciller Marcelo Ebrard si es elegido para dirigir al partido.

“Mi querido amigo, lo digo con respeto, Marcelo Ebrard, está ansioso, ganoso, desembocado para ser presidente de la república. En todos sus actos lo demuestra.(…) Que se cuide. Perdóname, Marcelo, pero te vas a ir del partido si sigues así. Yo me comprometo. Te vas”, comentó en una entrevista publicada por El País.

Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores comentó que el único proceso en el que está involucrado es cómo traer a México rápidamente las vacunas contra COVID-19.

"El único proceso en el que estoy involucrado es este que acabo de presentar, que es cómo traer a México rápidamente las vacunas, que es lo que me ha instruido el señor presidente. No estoy en ningún otro proceso de otra naturaleza", comentó en conferencia desde Palacio Nacional.

Muñoz Ledo es uno de los aspirantes a la presidencia de Morena. Este proceso será desarrollado por tres empresas, elegidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), que realizarán una encuesta abierta a nivel nacional.

