A falta de apoyos del Conacyt, la SEP le 'echará una mano' a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

La Olimpíada Mexicana de Matemáticas (OMM) tendrá el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, luego de que su 33 concurso nacional se quedara sin el respaldo financiero por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

"Tenemos el gusto de informar que recibimos una llamada de la Secretaría de Educación Pública, quien nos transmitió un mensaje de López Obrador en el que nos confirma que contaremos con los recursos faltantes para realizar el concurso nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en noviembre próximo", informó la propia organización en su cuenta de Twitter.

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas abundó que también contará con el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México y otros donatarios, además de que se dialogará con la SEP para hacer este evento más amplio e incluyente.

Nuevo comunicado de la @smm_mx y la @ommtw. La SEP se comunicó con nosotros para ofrecer su apoyo para el 33 Concurso Nacional de la OMM, y se abre la posibilidad de dialogar con ellos para el futuro. pic.twitter.com/bNf8VXjMzM — OMM (@ommtw) August 13, 2019

La mañana de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno sí dará recursos a la OMM, y que la organización ha dicho que esto no es así debido a que son "adversarios".

"Son nuestros adversarios, se la pasan inventando cosas. Ya hasta me da flojera, la verdad. Pero no hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos", aseguró.

López Obrador apuntó que hace poco se ayudó a este organismo para participar en un seminario internacional en China para jóvenes talento.

Al respecto, la organización descartó tener una adversidad contra el mandatario.

" No somos adversarios del presidente, somos cientpificos, matemáticos, divulgadores encargados de un proyecto cada vez más exitoso", explicó.