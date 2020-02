A diario desaparecen 7 niñas y matan a 3.6 menores en México: Red por los derechos de la Infancia

En México, en promedio, cada día desaparecen a 7 niñas y asesinan a 3.6 menores de edad, señaló el director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Juan Martín Pérez.

"Todos los días asesinan a 3.6 menores en el país y 7 niñas desaparecen diariamente en total impunidad. El caso de la niña Fátima, asesinada en Tláhuac, es uno de estos casos que demandan la atención urgente del gobierno”, aseveró.

En entrevista con El Financiero, lamentó la indolencia del gobierno frente a la violencia que viven diariamente niños, niñas y adolescentes en el país, en especial las niñas, dado que el 10 por ciento de los feminicidos en México es contra menores.

Pérez García señaló que esta es una situación que por desgracia va en aumento porque no existe una política gubernamental de atención a los infantes. Tan sólo en 2018 teníamos siete feminicidios de menores cada mes y en 2019 esta cifra aumento a ocho menores por mes, un incremento del 13 por ciento. En el caso de las desapariciones, dijo, la situación es alarmante con siete casos al día, sobre todo si tomamos en cuenta que, como en el caso de Fátima, la desaparición es la puerta de entrada a otro tipo de ilícitos. Fátima primero fue desaparecida y luego torturada, abusada y finalmente asesinada”, recordó.

“Nosotros seguimos como profetas en el desierto ante esta grave situación de derechos humanos y la indolencia de las autoridades ante casos como el de esta niña que antes de saber de su feminicido fue una desaparición de varios días y ello representa falla en la búsqueda. No la buscaron y obviamente hay una cadena de responsabilidades”, dijo.

Señaló que aunque la escuela pudiera ser una primera responsable al permitir que fuera con otra persona que no era su familia, o la familia misma, “el tema no es la escuela o los papás, el tema es cómo alguien puede estar desparecida tanto tiempo, existiendo videos, y no se le busca”.

“A ello se suman las expresiones muy desafortunadas del Presidente, que no corresponden a un jefe de Estado y lo que necesitamos son acciones, ya no sirven los discursos”, dijo.

Resaltó que entre esas acciones está el cumplimiento de la ley, pues la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición entre Particulares en el capítulo segundo sobre niñas desaparecidas “establece que la búsqueda es inmediata, no tiene que haber carpeta de investigación y esto no sucedió con Fátima”