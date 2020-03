A cambio de petróleo, empresa mexicana envía ayuda humanitaria a Venezuela

Durante 2019, la empresa de origen mexicano Libre Abordo S. A. de C. V. adquirió contratos de proveeduría de alimentos y suministros para el abasto de agua en Venezuela, categorizados estos como ayuda humanitaria y estableciendo como medida de repago la entrega de barriles de petróleo crudo.

Lo anterior, aseguran diversos despachos especialistas en comercio exterior, no es violatorio de las restricciones que el gobierno de los Estados Unidos impuso a los hidrocarburos venezolanos; pues, en este caso, el producto se califica como una compensación que permite dar cumplimiento a los contratos.

“Las restricciones de Estados Unidos se enfocan a la imposibilidad del gobierno venezolano para acceder a recursos financieros; en resumen, no pueden vender su petróleo. Sin embargo, tales medidas no contemplan sanciones para personas no norteamericanas que ingresen productos de primera necesidad a Venezuela a cambio de un pago en especie”, indican las opiniones jurídicas en manos de la firma Libre Abordo.

Los contratos de intercambio de bienes iniciaron durante el primer semestre de 2019, en los que se estableció el suministro de 210 mil toneladas de insumos alimenticios y mil vehículos pesados para garantizar el suministro de agua a las regiones rurales de aquel país; esto entre otros acuerdos que fueron también catalogados como ayuda humanitaria.

Las unidades tipo cisterna se estarían ya incorporando al programa emergente de abasto de agua potable del gobierno venezolano, mismo que busca solucionar la escasez del vital líquido en las regiones de más difícil acceso de la nación.

Como compensación a estos insumos, el gobierno venezolano hizo entrega a Libre Abordo diversos cargamentos de petróleo; mismo que la empresa puso a comercialización abierta en el mercado internacional de hidrocarburos.

“La empresa Libre Abordo no recibe beneficios financieros ni realiza pagos directos a la Estatal con el fin de seguir las Sanciones interpuestas por el Gobierno de Estados Unidos y, al mismo tiempo, asesores legales de Washington confirman que la Estatal no mantiene interés alguno en las transacciones de venta de ese hidrocarburo en el mercado internacional”, se lee en los documentos de Libre Abordo.

Lo anterior, indica el citado argumento jurídico, “elimina la posibilidad de que la firma de origen mexicano pueda ser objeto de algún tipo de sanción secundaria del gobierno de Estados Unidos, sumado a que la restricción sobre la comercialización del petróleo venezolano se impuso en agosto de 2019; es decir, meses después de la transacción”.

Libre Abordo S. A. de C. V. es una compañía mexicana con alrededor de 10 años de experiencia en el sector de comercio exterior. Las accionistas de la firma son las empresarias mexicanas Olga María Zepeda y Verónica Esparza.

“La empresa es 100 por ciento mexicana, los socios son ciudadanos mexicanos y no existe ni ha existido en la composición accionaria participación de algún ciudadano o residente de los Estados Unidos de Norteamérica, o de alguna empresa con capital o presencia en dicho país”, aseguró la compañía Libre Abordo en una respuesta enviada a este medio.